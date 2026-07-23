Saladillo celebra sus 163 años y se prepara para la primera fiesta del buñuelo artesanal

El aniversario de la ciudad el próximo 31 de julio, y la primera edición de la Fiesta del Buñuelo Artesanal, el 9 de agosto en Del Carril, proponen descubrir un destino bonaerense que combina historia, naturaleza, gastronomía, pueblos rurales y una firme apuesta por el desarrollo sustentable.

23 de Julio de 2026 11:21hs

Por Ricardo Seronero

A solo 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Saladillo en la provincia de Biuenos Aires celebrará el 163° aniversario de su fundación con una agenda que se extenderá desde el 27 de julio hasta el 12 de agosto, integrando actividades culturales, recreativas, deportivas, turísticas e inauguraciones que reflejan el crecimiento que vive la ciudad.

El momento central será el 31 de julio, cuando se desarrollará el tradicional chocolate aniversario, el acto oficial con la participación de instituciones y establecimientos educativos, inauguraciones de obras públicas, nuevos accesos e iluminación, homenajes a vecinos destacados, la imposición de nombres a espacios públicos y la misa por el aniversario. Los festejos continuarán durante los días siguientes con la tradicional Velada de Gala, la Cena Aniversario a beneficio del Centro de Estudiantes Universitarios de Saladillo (CEUS), la Fiesta Popular con la carrera "Saladillo Corre", el Pericón Nacional, desfile gaucho, feria de emprendedores, espectáculos musicales, actividades deportivas y nuevas presentaciones vinculadas al desarrollo local y el turismo.

Reconocida como la Capital Provincial del Helicóptero Argentino, por ser la ciudad donde nació Augusto Ulderico Cicaré, Saladillo mantiene vivo ese espíritu innovador a través de nuevos proyectos productivos, turísticos y culturales que impulsan su desarrollo.

En los últimos años también se convirtió en uno de los destinos preferidos para las escapadas de fin de semana. Sus espacios verdes, edificios históricos, museos, la Laguna del Indio Muerto y los pueblos rurales de Cazón, Del Carril, Álvarez de Toledo y Polvaredas ofrecen propuestas durante todo el año para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y experiencias auténticas.

"Saladillo atraviesa un proceso de crecimiento permanente y el turismo forma parte de ese desarrollo. Seguimos ampliando nuestra oferta para que quienes nos visitan descubran un destino donde el verde, la sustentabilidad, la hospitalidad y la tranquilidad de nuestros pueblos rurales son nuestra mayor identidad. Queremos que cada visitante encuentre motivos para volver", afirmó la directora de Turismo, Leticia Colas.

Del Carril estrenará la Fiesta del Buñuelo Artesanal

Como parte de las celebraciones por el aniversario, el domingo 9 de agosto la localidad de Del Carril será escenario de la Primera Fiesta del Buñuelo Artesanal, que se desarrollará desde las 14 horas en el Club Social y Deportivo de Del Carril y en la plaza principal, con entrada libre y gratuita.

La propuesta pondrá en valor uno de los sabores más tradicionales de la gastronomía bonaerense a través de una jornada con espectáculos, actividades recreativas, emprendedores, propuestas gastronómicas y el concurso para elegir al "Buñuelo más creativo", que premiará las recetas más originales. La inscripción es gratuita y el reglamento puede solicitarse al 2344-427078.

Cazón, un pueblo que hace de la sustentabilidad su identidad

Entre los principales atractivos del partido se destaca Cazón, conocido como el Pueblo del Millón de Árboles, donde el cuidado del ambiente forma parte de la vida cotidiana. Programas como "Las hojas no son basura", el desarrollo del Parque de Energía Solar y emprendimientos de turismo rural sustentable como Pasturas de Cazón reflejan el compromiso de la comunidad con un modelo de desarrollo responsable y en armonía con la naturaleza.

Con una agenda que combina tradición, innovación, gastronomía y naturaleza, Saladillo celebra un nuevo aniversario reafirmando su identidad como uno de los destinos emergentes más atractivos de la provincia de Buenos Aires, invitando a vivir experiencias durante todo el año.

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