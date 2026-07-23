La Hoya continúa ampliando su propuesta para disfrutar la nieve con opciones para todos los niveles

Por Ricardo Seronero
En ese espacio funciona la Escuela Oficial de Ski y Snowboard, que brinda clases grupales, semiexclusivas y privadas para niños y adultos, tanto para principiantes como para quienes buscan perfeccionar su técnica, acompañados por instructores certificados por AADIDES.
Ya está habilitada la Telesilla del Filo
La Hoya sigue incorporando nuevos sectores para que esquiadores intermedios y avanzados disfruten de una experiencia con mayor recorrido, desnivel y posibilidades de esquí.
Con esta nueva apertura, el centro sigue sumando terreno esquiable de manera progresiva, acompañando la evolución de las condiciones de la montaña y ofreciendo cada vez más opciones para quienes buscan seguir disfrutando la mejor nieve de la Patagonia.
La Hoya permanece abierta todos los días de 10 a 17 hs, consolidándose como un buen plan para quienes buscan iniciarse en el esquí o el snowboard y también para quienes ya cuentan con experiencia y quieren seguir disfrutando de la temporada invernal.
Más información en skilahoya.com
Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok
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