La Hoya continúa ampliando su propuesta para disfrutar la nieve con opciones para todos los niveles

Mientras esquiadores intermedios y avanzados pueden ascender por la Telesilla Del Cañadón y por TK El Sol, quienes se inician en los deportes de nieve cuentan con un amplio Sector de Aprendizaje, especialmente diseñado para dar los primeros pasos de manera segura. También ya se habilitó la Telesilla del Filo.

23 de Julio de 2026 11:27hs

Por Ricardo Seronero

En ese espacio funciona la Escuela Oficial de Ski y Snowboard, que brinda clases grupales, semiexclusivas y privadas para niños y adultos, tanto para principiantes como para quienes buscan perfeccionar su técnica, acompañados por instructores certificados por AADIDES.

Ya está habilitada la Telesilla del Filo

La Hoya sigue incorporando nuevos sectores para que esquiadores intermedios y avanzados disfruten de una experiencia con mayor recorrido, desnivel y posibilidades de esquí.

Con esta nueva apertura, el centro sigue sumando terreno esquiable de manera progresiva, acompañando la evolución de las condiciones de la montaña y ofreciendo cada vez más opciones para quienes buscan seguir disfrutando la mejor nieve de la Patagonia.

La Hoya permanece abierta todos los días de 10 a 17 hs, consolidándose como un buen plan para quienes buscan iniciarse en el esquí o el snowboard y también para quienes ya cuentan con experiencia y quieren seguir disfrutando de la temporada invernal.

Más información en skilahoya.com

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