La actividad metalúrgica cayó 5,7% en el primer semestre

El uso de la capacidad instalada permanece en mínimos históricos, se registra una pérdida sostenida de empleo, según el último informe de ADIMRA.
23 de Julio de 2026 12:20hs
La actividad metalúrgica cayó 5,7% en el primer semestre
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La actividad metalúrgica argentina registró una caída del 5,7% en el primer semestre de 2026, en un contexto de recesión que además muestra un uso de la capacidad instalada en mínimos históricos y pérdida sostenida de empleo. Según la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la contracción también se reflejó en una disminución interanual del 4,6% y una leve baja mensual del 0,3%.

El nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en 40,8%, cifra que representa una caída de 5,1 puntos respecto al mismo período del año anterior y confirma la persistente debilidad del sector. Elio Del Re, presidente de la cámara empresaria, sostuvo que la recuperación sigue siendo incierta y está condicionada por esos bajos niveles de operación.

Por ramas, sólo Maquinaria Agrícola mostró crecimiento interanual, con un alza del 3,6%; el resto de las actividades metalúrgicas retrocedieron. Fundición encabezó las pérdidas con un descenso del 9,4%, seguido por Otros Productos de Metal (-9%), y luego por Carrocerías y Remolques (-6,7%), Bienes de Capital (-5,9%), Equipamiento Médico (-4,8%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,1%) y Autopartes (-2,8%).

El análisis por cadena de valor confirma la tendencia descendente: Consumo Final cayó 9,8%, Construcción 7,1%, Automotriz 6,3% y Petróleo y Gas 6,1%. También registraron contracciones Minera (-5,9%), Energía Eléctrica (-4,5%), Alimentos y bebidas (-4,1%) y Agrícola (-2,4%). Del Re remarcó la necesidad de instrumentos que incentiven la inversión y la producción para preservar el empleo en toda la cadena industrial.

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