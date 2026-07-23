Julio Pavoni: "Repudio todo lo que sucedió alrededor de Villa, pero trae al mejor delantero del fútbol argentino"

"Estoy de acuerdo con la vuelta de Villa, porque Boca tiene un problema mucho mayor y es que no sale campeón hace tres años", sentenció el relator de Boca en Continental. Sobre el partido por la Sudamericana ante O'Higgins, anticipó que "Montero será el arquero; Gorosito, Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Delgado junto a Paredes; y arriba Aranda, Villa, Flores y Merentiel". Y precisó que Boca podría comprar parte del pase de David Romero, el '9' de Tigre que quiere el técnico.

23 de Julio de 2026 12:04hs

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