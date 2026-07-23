Desempleo: más de 90 mil trabajadores comenzaron a cobrar la prestación en el primer semestre

Ese número representa un incremento del 27,4% frente a las 71.151 altas registradas en igual periodo de 2025.

23 de Julio de 2026 12:49hs

En los primeros seis meses de 2026, 90.634 trabajadores registrados comenzaron a cobrar la Prestación por Desempleo tras ser despedidos sin causa atribuible a ellos, según datos de la Seguridad Social. Ese número representa un incremento del 27,4% frente a las 71.151 altas registradas en igual periodo de 2025.

Del total de altas, 22.766 correspondieron a la industria manufacturera, 20.651 al comercio y 13.819 a la construcción. Al contabilizar las bajas por reingresos al empleo o por el carácter temporal de la prestación, en junio de 2026 había 116.641 personas percibiéndola, con un pago promedio de $316.935.

De quienes cobraban la prestación en junio, 79.045 eran varones y 37.596 mujeres. La distribución geográfica mostró concentración en la provincia de Buenos Aires (49.899), seguida por Córdoba (8.707), Santa Fe (8.326) y la Ciudad de Buenos Aires (7.990).

Sumando los beneficiarios de 2024 (174.335), 2025 (153.847) y el primer semestre de 2026 (90.634), 418.816 personas recibieron la prestación en los últimos dos años y medio. La cobertura corresponde a despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas, y tiene un esquema decreciente: 100% los primeros cuatro meses, 80% de los meses quinto al octavo y 70% entre el noveno y el duodécimo; durante el pago mantienen asignaciones familiares, obra social y aporte a la antigüedad jubilatoria.