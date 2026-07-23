Lo aseguró Scioli durante un evento en el que se oficializaron vuelos directos de la aerolínea brasileña GOL de San Pablo hacia El Calafate y Ushuaia. “Son 1.434.001 turistas entre enero y junio 2026, el número más alto desde 2001. Esto quiere decir que la Argentina se ha instalado como un destino valioso y de calidad. Sobre esto vamos a crecer cada vez más”, explicó el funcionario.

23 de Julio de 2026 11:14hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, encabezó esta tarde el acto en el que se anunció una nueva ruta aérea de GOL Airlines que unirá San Pablo con El Calafate, Santa Cruz, y Ushuaia, Tierra del Fuego, fortaleciendo el turismo desde Brasil a la Patagonia argentina. La conexión funcionará en forma estacional, desde el 26 de noviembre hasta el 27 de marzo del año próximo.

Scioli aseguró que la Argentina presenta “un récord histórico de turistas de países no limítrofes”, según datos que difundió la agencia Bloomberg, con base en las Estadísticas de Turismo del Indec. “Son 1.434.001 turistas entre enero y junio 2026, el número más alto desde 2001”. “Esto quiere decir que la Argentina se ha instalado como un destino valioso y de calidad. Sobre esto vamos a crecer cada vez más”, explicó.

“Esto nos tiene que alentar a seguir poniéndonos la vara más alta, para seguir construyendo un crecimiento sostenido. Para esto es clave Brasil”, continuó el secretario. “Gol nos ofrece un hub de conectividad desde San Pablo. Nosotros nos vamos a ocupar de crearles la demanda y de generar cada vez más interés por Argentina”, sumó. “Con decisiones empresariales como la de Gol de hoy, vamos a superar ese récord histórico”, anticipó.

Asimismo, el funcionario nacional habló de la temporada de invierno: “Los centros de esquí se han preparado como nunca, con grandes inversiones”. Y destacó “todo lo que se viene en materia de eventos deportivos, que es maravilloso”.

Alberto Fajerman, asesor de la Presidencia de la empresa GOL, recordó que el primer destino internacional de la aerolínea fue Argentina. “Creo que estamos contribuyendo con la venida de los turistas al país”, afirmó. También subrayó el interés del país vecino por las atracciones de invierno, porque “para el brasileño, la novedad es el frío”. “Calafate ya es un destino querido por los brasileños”, indicó.

El intendente de El Calafate, Javier Belloni, expresó: “Es un día histórico para nosotros”. “Después de veinte años, lograr lo que está sucediendo hoy es muy importante”, destacó. También detalló que la industria de su ciudad “es la del turismo”, a la vez que dijo que “El Calafate tiene alrededor de doce mil camas y servicios de alta calidad”, además de destacar el rol del sector privado que apuesta por el desarrollo local.

Asimismo, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, remarcó “la trascendencia de tener vuelos internacionales al sur de la Patagonia” y afirmó que “el mercado brasileño es muy fuerte y muy grande”. También puntualizó: “Hay mucho interés por Argentina, tenemos mucho para dar” y, en tal sentido, argumentó que el país cuenta “con un sector privado que apuesta fuerte y da buenos servicios”.

Por último, la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, manifestó: “Es un placer acompañar este nuevo anuncio”, porque “representa mucho más que una nueva ruta aérea”. “Para nosotros es una decisión estratégica que fortalece la conectividad internacional de nuestro país y genera nuevas oportunidades de desarrollo para el turismo”. señaló. También recordó: “Brasil es uno de los mercados prioritarios”. “El sector turístico está listo y preparado”, fundamentó.

La propuesta de GOL permite que los pasajeros internacionales se acerquen a paisajes emblemáticos de la Patagonia argentina. Tal es el caso de El Calafate, que ofrece acceso al glaciar Perito Moreno y a los escenarios naturales de Santa Cruz, mientras que Ushuaia combina naturaleza y aventura en el extremo sur del continente. También constituye una oportunidad para promover el turismo regional dentro de América Latina.

Cabe señalar que los pasajes para la nueva ruta ya se encuentran disponibles en tres frecuencias: martes, jueves y sábados. Los vuelos serán operados por modernas aeronaves Boeing 737.

El encuentro fue convocado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, Gol Airlines, el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), el Instituto Fueguino de Turismo, la Municipalidad y el Ente Mixto de Promoción Turística de El Calafate. Contó con la presencia de otras autoridades nacionales, representantes de la mencionada aerolínea, de la provincia de Tierra del Fuego, de El Calafate, junto a cámaras y asociaciones turísticas de Argentina.



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