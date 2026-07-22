Los problemas de la gente que quiere devolver entradas del recital de Rosalía en el Buenos Aires Arena

"Para que le devuelvan el dinero por un producto o servicio que se compró, tiene plazos. No puede arrepentirse en cualquier momento. Acá si vamos a la filosofía jurídica, quien adquirió la entrada fue agredido, tratado de racista. Esta situación es peligrosísima ante la situación que puede encontrarse en ese momento. Esto va a terminar en la Justicia", explicó Osvaldo Bassano, director de la ADDUC (Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores).

22 de Julio de 2026 09:25hs

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