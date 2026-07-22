Jorge Brito: "El partido que teníamos que ganar, lo ganamos"

El presidente de River coincidió con la opinión de muchas hinchas de la Selección en que "la final fue contra Inglaterra". "Lo que para mí va a ser insuperable de Messi es un jugador de 39 años que pueda sacarse dos jugadores de encima a los 88 minutos y sacar el centro que tiró con la derecha, siendo zurdo. Un extraterrestre", definió. Y destacó la importancia de la llegada de Nicolás Otamendi al Millonario, con su jerarquía y experiencia para aportar dentro y fuera de la cancha.

22 de Julio de 2026 13:50hs

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