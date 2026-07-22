Innovación, sostenibilidad y negocios: las claves de Meet Up Argentina 2026

Uno de cada cuatro turistas internacionales que llegan a la Argentina lo hace para participar de un congreso, convención, exposición o viaje de incentivo. La industria de reuniones genera más de $3 mil millones de impacto económico y convoca cada año a 7,5 millones de asistentes en más de 3.600 encuentros. “La industria de reuniones es uno de los segmentos con mayor capacidad para generar desarrollo económico, empleo y posicionamiento internacional para los destinos. Argentina cuenta con las condiciones para seguir creciendo y consolidar su liderazgo en la región", destacó Fabián Moncada, presidente de AOCA.

22 de Julio de 2026 11:53hs

Por Ricardo Seronero

La industria de reuniones convoca a los principales referentes del sector público y privado en una nueva edición de Meet Up Argentina, que se realiza el 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El encuentro reúne a representantes de 32 destinos de 19 provincias, más de 180 expositores y coexpositores, 2.000 profesionales de la industria, 160 hosted buyers de 14 países y prevé la realización de más de 2.500 rondas de negocios.

La industria de reuniones representa uno de los segmentos de mayor impacto para la actividad turística y la economía. En Argentina se realizan más de 3.600 reuniones al año, que convocan a 7,5 millones de asistentes y generan un impacto económico superior a los $3 mil millones. Además, uno de cada cuatro turistas internacionales llega al país para participar de congresos, convenciones, exposiciones o viajes de incentivo, un segmento que registra un gasto promedio significativamente superior al del turismo vacacional y que, en muchos casos, regresa posteriormente por motivos de ocio.

“La industria de reuniones es uno de los segmentos con mayor capacidad para generar desarrollo económico, empleo y posicionamiento internacional para los destinos. Argentina cuenta con las condiciones para seguir creciendo y consolidar su liderazgo en la región", destacó Fabián Moncada, presidente de AOCA.

La agenda de Meet Up Argentina incluirá conferencias, espacios de capacitación, reuniones comerciales y actividades de networking orientadas a fortalecer el desarrollo del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), considerado estratégico por su aporte a la desestacionalización del turismo y al desarrollo económico de los destinos.

Además, representantes de 32 destinos de 19 provincias expondrán su oferta para la organización de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y eventos corporativos, mientras que los hosted buyers mantendrán reuniones de negocios con proveedores y destinos de todo el país.

El programa también incluirá un ciclo de conferencias con especialistas nacionales e internacionales que abordarán algunas de las principales tendencias que atraviesa hoy la industria de reuniones.



Principales conferencistas

Cómo toman decisiones los compradores internacionales

El consultor internacional Eduardo Chaillo ofrecerá la conferencia "La psicología y economía de la decisión en el mercado global de reuniones", en la que analizará cómo evolucionaron los criterios de elección de destinos y sedes para congresos y convenciones, y cuáles son hoy los factores que definen la competitividad de un destino en el mercado global de reuniones.

La inteligencia artificial aplicada al networking

El especialista Brahin Carrillo presentará la conferencia "Networking con IA: Potenciá, Conectá, Resolvé", donde mostrará cómo la inteligencia artificial puede potenciar el networking, optimizar reuniones de negocios y ayudar a los participantes a generar nuevas oportunidades a través de herramientas prácticas y aplicaciones en tiempo real.

Un caso de innovación con impacto social

Entre los invitados especiales estará el Dr. Fernando Polack, médico pediatra, infectólogo e investigador de reconocimiento internacional, director científico de Fundación INFANT y profesor de la Universidad de Vanderbilt. Polack compartirá la experiencia de ALAMESA, el primer restaurante del país pensado para emplear a jóvenes neurodivergentes, como un caso de liderazgo, innovación e inclusión con impacto social.

La hospitalidad como experiencia desde las personas

El coach ejecutivo, organizacional y conferencista Luciano Giordano brindará la charla "Hospitalidad desde adentro hacia afuera: contextos emocionales que transforman el servicio", donde abordará cómo los contextos emocionales influyen en la calidad del servicio y en la construcción de experiencias memorables para clientes y visitantes.

Con una convocatoria que reunirá a destinos, compradores internacionales, empresas y referentes de toda la cadena de valor, Meet Up Argentina 2026 se consolida como el principal espacio de encuentro de la industria de reuniones en el país y una plataforma para fortalecer el posicionamiento de la Argentina en el mercado internacional de congresos, convenciones y eventos.



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