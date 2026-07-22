Humberto Grondona: ”Me molestan los que tocan de oído, los que no pueden fundamentar algo; Argentina, excelente”

"No me gustó el Mundial. Es un partido más, no se descansa como corresponde. Hemos conocido a un montón de selecciones muy buenas, pero no se puede por votos agregar países. Hubo sorpresas en el inicio, pero a la larga llegan siempre los candidatos", señaló el entrenador. "Argentina fue corazón, esfuerzo, sacaban fuerza de donde no tenían. Aparte llegar en la final, siempre, en un torneo, es lo que más vale. Si no te quieren en un Mundial, te limpian antes. En el 90 nos quisieron limpiar con Italia y no pudieron", detalló.

22 de Julio de 2026 11:50hs

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