Catamarca: Artesanías que honran a la Pachamama

La Muestra Artesanal de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrolla en el Predio Ferial hasta el 26 de julio, reúne a artesanas y artesanos de todo el país que transforman materiales naturales en piezas con identidad. Maderas recuperadas, cortezas de árboles autóctonos, arcilla, fibras vegetales y tintes naturales dan vida a creaciones que reflejan saberes ancestrales y una forma de producción que pone en valor los recursos de la naturaleza.

22 de Julio de 2026 11:00hs

Por Ricardo Seronero

Mario Mendoza y su esposa Ana María Flores, vinieron desde Jujuy. Juntos hacen con arcilla piezas de cerámica que recrean escenas de costumbres ancestrales como el Misachico de la patrona de un pueblito de Jujuy, el altar para el día de las almas y los fieles difuntos, las danzas de los suris, la danza del cuarto, y la espejada que según contó Mario, es “la presumida de dos jóvenes cuando pastorean”.

“Ellos en su pastoreo se van atrayendo con un pedazo de espejo que da la cara por supuesto. Se van acercando y se hacen amiguitos; y después si se llevan bien llegan a formar pareja y se casan, porque la gente del Norte está acostumbrada a casarse para toda la vida”, explicó.

Gisella Aguirre, tejedora de Mocoretá, Corrientes, teje ruanas y chales con diseños inspirados en el Litoral. Para participar en esta edición tejió prendas con motivos inspirados en el cuero del yacaré, y en la diosa protectora de los yerbatales Yarí.

“Trato de inspirarme en la fauna o en la flora, y uso todos los colores de mi entorno que los logro mediante el recurso tintóreo con hojas, ramas, cáscaras: Raíces no utilizo porque trato de ser muy consciente de cuidar la naturaleza, siempre respetando, pidiendo permiso, y agradeciendo a la Pachamama, soy muy muy cuidadosa en ese sentido y creo que eso también después se ve reflejado en los trabajos”.

Acerca de una ruana con dibujos de la yarará, serpiente emblemática del litoral, de color gris oscuro que tiñó con el tinte de la yerba mate que fue oxidando, contó que el diseño surgió un día que estaba en su taller. “Vi que mi perrito quería salir por la puerta del frente y cuando le abro se tira para atrás y no quiere salir, cuando me asomo para ver qué pasaba, estaba toda la muda de la yarará, o sea en la puerta de mi taller se metió la bicha, se cambió ahí y se fue”.

Ignacio Díaz, artesano de Cainguás, Misiones, participa desde hace quince años en la Fiesta del Poncho. Sus piezas nacieron del recupero de maderas y cortezas de árbol que antes quedaban sin uso en su carpintería. “Surgió la idea de empezar a trabajar con ese producto para hacer otra cosa. Ahí nació mi vocación por la artesanía”, recordó.

Díaz explicó que transformó esos materiales naturales en objetos artesanales y que, con el tiempo, dejó la carpintería para dedicarse de lleno a este oficio. Además, destacó que en la Fiesta del Poncho comparte su trabajo con artesanos de todo el país y ofrece piezas terminadas únicamente con cera de abeja, sin pinturas ni productos químicos.

Roque Gómez, artesano de Concordia, Entre Ríos, lleva a la Fiesta del Poncho hamacas y canastos elaborados con materiales naturales como el isipó, una enredadera nativa, y lonjas de madera. “La enredadera se llama isipó... yo hago la estructura de hierro y después la revisto con la enredadera”, explicó sobre una de sus creaciones.

El artesano destacó que sus piezas combinan materiales naturales con estructuras fabricadas por él mismo, dando lugar a productos duraderos y de elaboración artesanal. Contó que, junto a su esposa, dedicó tres meses y medio de trabajo para preparar una producción tres veces mayor que la del año pasado y llegar con una propuesta renovada a la Fiesta del Poncho.

Con propuestas que recuperan materiales naturales y expresan la identidad de cada región, la Muestra Artesanal del Poncho se consolida como un espacio de encuentro entre creadores y visitantes. Hasta el 26 de julio, el público podrá conocer y adquirir estas piezas únicas todos los días, de 14 a 23 horas, en el Predio Ferial Catamarca.

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