Nicolás Pino: "Va a hacer tensiones en los precios (de la carne) porque los procesos biológicos no se pueden alterar"

"Me parece que entramos en un camino que va a ser muy virtuoso, porque hay otras actividades que se están desarrollando y que van de la mano, también, del 'campo'. Necesitamos la sinergia con otros sectores. Los acuerdos con EE. UU. y Unión Europea dinamizaron un montón, y va para más. Argentina avanzó mucho en la sostenibilidad que tanto reclama Europa. Eso nos va a dar fluidez en el tercer mercado del mundo", fueron otros conceptos del presidente de la Sociedad Rural Argentina en nuestro estudio móvil.

21 de Julio de 2026 09:20hs

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