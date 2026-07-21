Invierno en Misiones: Una temporada para experiencias en cuatro regiones

Bajo el concepto "Invierno en la Selva. La selva tiene otra estación", la provincia propone recorrer sus cuatro regiones turísticas, cada una con experiencias diferentes de naturaleza, cultura, historia y sabores locales.

21 de Julio de 2026 11:45hs

Por Ricardo Seronero

Naturaleza, cultura, gastronomía, aventura y patrimonio forman parte de la propuesta que invita a recorrer la provincia durante el receso invernal. Toda la información y el calendario de actividades se encuentran disponibles en la landing oficial de la temporada.

Con sus clásicos y una amplia agenda de actividades para adultos y niños, Misiones invita a vivir el invierno desde una perspectiva diferente. Bajo el concepto "Invierno en la Selva. La selva tiene otra estación", la provincia propone recorrer sus cuatro regiones turísticas, cada una con experiencias diferentes de naturaleza, cultura, historia y sabores locales.

En la Zona Norte, Puerto Iguazú es la puerta de entrada a uno de los principales atractivos naturales del mundo: las Cataratas del Iguazú, pero no es la única opción. La región también invita a descubrir las Minas de Wanda y localidades como Eldorado, con actividades culturales y al aire libre para toda la familia.

La Zona Sur ofrece un recorrido por la historia, la espiritualidad y la vida urbana. Posadas despliega una intensa agenda cultural, gastronómica y recreativa, mientras que el Parque Temático de la Cruz, en Santa Ana, propone experiencias vinculadas a la naturaleza y el turismo de contemplación. El circuito se completa con los Conjuntos Jesuítico Guaraníes de San Ignacio Miní, Santa Ana y Loreto, donde el patrimonio histórico y cultural son protagonistas del plan.

En el Centro de la provincia, Oberá y la Región de las Flores proponen un corredor turístico que conecta diez localidades a través de paisajes de selva, ríos, saltos y cascadas, ofreciendo turismo rural, actividades al aire libre, gastronomía regional, fiestas populares y experiencias pensadas para disfrutar con tranquilidad, ya sea en escapadas de un día o en recorridos de mayor duración.

Por su parte, el Alto Uruguay continúa consolidándose como uno de los destinos de naturaleza más destacados de Misiones. Integrado por El Soberbio, San Vicente, San Pedro, Colonia Aurora y Fracrán, este corredor combina aventura, gastronomía, deportes, eventos y paisajes únicos, con los Saltos del Moconá como uno de sus principales elegidos. Allí, el río Uruguay y la selva ofrecen escenarios ideales para vivir experiencias vinculadas al ecoturismo y al turismo activo.

La propuesta de invierno también incluye una nutrida agenda de eventos, actividades culturales, deportivas y recreativas distribuidas en distintos municipios de la provincia pensadas especialmente para los más chicos, permitiendo a visitantes y residentes encontrar opciones para cada día del receso.

Toda la información sobre los destinos, experiencias, atractivos y el calendario completo de actividades de Invierno en Misiones se encuentra disponible en https://misiones.tur.ar/invierno/#regiones, donde es posible planificar el viaje y conocer las propuestas organizadas en cada una de las regiones turísticas de la provincia.



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