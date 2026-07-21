Fiesta Nacional del Chocolate Alpino en Villa General Belgrano

Las vacaciones de invierno tienen uno de sus grandes clásicos en la provincia de Córdoba: hasta el 26 de julio, Villa General Belgrano celebra una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino. Chocolates artesanales, tortas, fondues y delicias típicas se mezclan con un sinfín de espectáculos y actividades inspiradas en las tradiciones centroeuropeas. El evento cordobés donde el dulce y la tradición son protagonistas.

21 de Julio de 2026 11:49hs

Por Ricardo Seronero

Con el chocolate como protagonista, el evento, inspirado en las tradiciones centroeuropeas, honra ese legado cultural a través de sus sabores, su música y su espíritu festivo.

Chocolates artesanales, tortas, fondues y delicias típicas enaltecen la repostería casera de Villa General Belgrano, uno de los destinos serranos más emblemáticos de Córdoba. Tal es el reconocimiento que ha alcanzado la localidad que fue seleccionada para representar a Córdoba y a la Argentina en los Best Tourism Villages 2026, iniciativa impulsada por ONU Turismo.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “Córdoba tiene pueblos con enorme valor cultural, gastronómico y natural. Este tipo de programas internacionales permiten mostrar al mundo la autenticidad de nuestras comunidades y el compromiso que existe entre el sector público, privado y los vecinos para seguir creciendo de manera sostenible”.

La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino se desarrolla en el Salón de Eventos y Convenciones, donde residentes y visitantes disfrutan de una experiencia que combina gastronomía, arte y tradición. Además de las especialidades dulces que distinguen a la localidad, la propuesta incluye espectáculos musicales, danzas tradicionales y actividades recreativas para toda la familia.

Uno de los momentos más esperados de la celebración llega cada sábado con la tradicional Fondue de Chocolate, que se comparte con el público y se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la fiesta.

Cronograma de actividades

La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino consolidó a Villa General Belgrano como uno de los principales destinos del turismo invernal y del chocolate artesanal de la Argentina. El evento ofrece un amplio programa de actividades, entre las que se destacan:

• Sábado 25 de julio. Tendrá lugar el musical de la Escuela de Artes "Las Memorias de Jazmín"; el espectáculo de circo "Cambalache"; Danzas Urbanas, a cargo de la Escuela de Artes; la Academia de Folklore Criollos del Sauce; el Ballet Sevilla y Triana; los "Angelitos Alpinos", de la Asociación Suiza San Jerónimo Norte; la Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang; el Grupo de Danzas Centroeuropeas Enzian; "Latin Jazz Mood", con Andrés Coppa; FunkySoul Machine y, como ya es tradición, la gran Fondue de Chocolate.

• Domingo 26 de julio. La programación incluirá "Alambrito", un show de circo y malabares; la propuesta de Le Cirque de Irina y Margarita; los "Angelitos Alpinos", de la Asociación Suiza San Jerónimo Norte; la Escuela de Artes Danza Ballroom y Jazz; la Orquesta SiamoFuori; la Escuela de Folklore Raíces Serranas; la Orquesta Die Biermusikanten; el Grupo de Baile María Isabel; el Dúo de Arpas Adolfo Meza y la Orquesta MusikFreunde.

Qué más hacer en Villa General Belgrano

Villa General Belgrano tiene una ubicación estratégica para realizar distintos paseos y excursiones, ya sea en auto, en transporte público o mediante agencias de turismo. Desde la localidad se pueden visitar destinos como La Cumbrecita, Villa Alpina, Santa Rosa de Calamuchita o el Dique Los Molinos.

Durante julio, además de la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino, el destino ofrece diversas actividades guiadas para quienes deseen conocer su entorno natural y cultural. Entre las propuestas se incluyen visitas al Cerro de la Virgen, city tours, observación de insectos nocturnos, experiencias de astroturismo y salidas de avistaje de aves.

El Paseo de los Arroyos es otro de los espacios más elegidos por quienes visitan la localidad. Este pulmón verde, ubicado a pocos pasos del centro, invita a recorrer senderos rodeados de naturaleza y disfrutar de sus aguas cristalinas, convirtiéndose en uno de los rincones más característicos de Villa General Belgrano.

La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino podrá visitarse hasta el 26 de julio en el Salón de Eventos y Convenciones (Av. Julio A. Roca 168). El predio abre todos los días desde las 11, mientras que los espectáculos se desarrollan los sábados y domingos a partir de las 15. La entrada es libre y gratuita.

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