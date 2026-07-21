Catamarca invita a descubrir sus regiones a través de experiencias únicas en el Poncho

Recorrer el Pabellón de Turismo es mucho más que buscar información sobre un destino en la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Los 24 municipios distribuidos en las regiones Puna, Oeste, Centro y Este invitan a vivir experiencias interactivas, degustaciones, juegos y propuestas tecnológicas que acercan al visitante a la diversidad turística de la provincia.

21 de Julio de 2026 11:55hs

Por Ricardo Seronero

Mientras una familia completa los primeros sellos del Pasaporte del Poncho a pocos metros se degustan vinos y productos regionales, prueban experiencias de realidad virtual o manipulan con sus propias manos paisajes tridimensionales de Catamarca. Así comienza el recorrido por el Pabellón de Turismo, uno de los espacios más convocantes de la Fiesta para descubrir la provincia a través de propuestas pensadas para todas las edades.

Desde el ingreso, el recorrido comienza junto al stand del Obispado, presidido por la imagen de la Virgen del Valle, Patrona Nacional del Turismo, y el espacio Camino de la Fe, que presenta la Virgen del Valle ubicada en la cima de un cerro rodeino. A partir de allí, la señalética guía a los visitantes por las regiones turísticas de Catamarca, organizadas en Puna, Oeste, Centro y Este, permitiendo recorrer los 24 municipios participantes y descubrir la identidad de cada uno de ellos.

Cada región propone experiencias propias que invitan a descubrir la diversidad turística de Catamarca. En la Región Este, El Alto acerca a los visitantes a sus principales atractivos mediante una experiencia de realidad virtual. En la Región Centro, Huillapima convoca a grandes y chicos con la Ruleta de la Suerte y crucigramas interactivos, mientras que El Rodeo desafía a los visitantes con una trivia en pantalla gigante que los sumerge en su geografía y pone a prueba sus conocimientos sobre el destino.

En la Región Oeste, Tinogasta invita a degustar sus reconocidos vinos y aceitunas; Andalgalá propone la Ruleta de la Suerte junto a degustaciones de confituras regionales; y Fiambalá sorprende con una experiencia sensorial e inmersiva de realidad virtual. Finalmente, en la Región Puna, Aconquija también apuesta por la realidad virtual para acercar sus paisajes y atractivos al público.

El recorrido continúa en el espacio de Visit Catamarca, donde los visitantes pueden interactuar con imágenes tridimensionales de distintos paisajes de la provincia que responden al movimiento de las manos y llevarse un recuerdo en fotomontajes inspirados en más de veinte escenarios naturales y turísticos. En Londres, un montaje fotográfico invita a descubrir la riqueza histórica y patrimonial de uno de los pueblos más emblemáticos de Catamarca y quedarse con un recuerdo sin salir del Pabellón.

A lo largo del circuito, el Pasaporte del Poncho acompaña la experiencia invitando a reunir los sellos de cada región. Mientras completan el recorrido, grandes y chicos conversan con los referentes de los municipios, participan de las distintas propuestas y descubren nuevos destinos para futuras escapadas por el interior provincial.

Más que un espacio para informarse sobre destinos, el Pabellón de Turismo invita a experimentar Catamarca antes de recorrerla. Entre sabores regionales, tecnología, juegos, cultura y propuestas interactivas, cada visitante construye su propio viaje dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.



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