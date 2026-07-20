Un joven murió decapitado y otros tres sufrieron heridas al manipular pirotecnia durante los festejos por el subcampeonato

Estaban manipulando pirotecnia profesional dentro de un mortero de fabricación casera. Entre los lesionados hay un adolescente de 13 años, pero los tres sobrevivientes están fuera de peligro.

20 de Julio de 2026 11:48hs

En Neuquén, un joven de 24 años murió decapitado y tres personas resultaron heridas tras la explosión de un artefacto pirotécnico en el barrio Z1, en la zona oeste de la capital provincial. El hecho ocurrió en un descampado donde están las bombas de agua de la empresa Epas, luego de la transmisión del partido que ganó España en Nueva Jersey.

Los cuatro estaban manipulando pirotecnia profesional dentro de un mortero de fabricación casera. Entre los lesionados hay un adolescente de 13 años. Los heridos fueron trasladados al hospital Heller; los médicos constataron la muerte del joven de 24 años en el lugar.

La investigación judicial busca determinar el tipo de material utilizado y cómo lo colocaron en el mortero artesanal, ya que el producto no sería de venta libre. El jefe del Departamento de Seguridad Personal, comisario inspector Juan Carlos Barroso, dijo que se trata de "un material de pirotecnia, no es de venta libre, tiene que estar manipulado y activado por gente capacitada".

Barroso añadió que el artefacto tenía mecha y se introdujo en un mortero de fabricación casera. Explicó que la deflagración provocó una "herida gravísima" a una de las víctimas y que la explosión prácticamente lo decapitó. Este lunes, los tres heridos estaban fuera de peligro.