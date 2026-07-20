Se sigue derrumbando el consumo de carne vacuna, mientras crecen las exportaciones

El consumo aparente se ubicó en 1,02 millones de toneladas res con hueso, 131.830 toneladas menos que en igual período de 2025, y el consumo anualizado por habitante descendió a 47 kilos, 4,2 kilos menos que en junio de 2025.

20 de Julio de 2026 11:35hs

La producción de carne vacuna en Argentina fue de 1,428 millones de toneladas res con hueso entre enero y junio, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA). El volumen implicó una caída interanual del 6,2%, equivalente a 93.860 toneladas menos que en el mismo período de 2025.

La principal causa de la baja fue la menor disponibilidad de hacienda para faena. El mayor peso promedio de los animales, por la recría a campo, atenuó parcialmente la reducción de la oferta.

Las exportaciones registraron un desempeño positivo: los embarques acumulados del primer semestre alcanzaron 408.600 toneladas res con hueso, un aumento del 10,2% interanual. El crecimiento respondió, en buena parte, a una mayor demanda de Estados Unidos tras la ampliación de la cuota para ese mercado, lo que significó unas 38.000 toneladas adicionales respecto de 2025.

El mercado interno se contrajo: el abastecimiento para consumo doméstico cayó 11,5% interanual en el primer semestre. El consumo aparente se ubicó en 1,02 millones de toneladas res con hueso, 131.830 toneladas menos que en igual período de 2025, y el consumo anualizado por habitante descendió a 47 kilos, 4,2 kilos menos que en junio de 2025.