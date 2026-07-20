Juntos en Continental

Para el biógrafo de Scaloni, el DT está "más cerca de irse que de quedarse", aunque aún son "todas opiniones en el aire"

(Antes de la final "yo pensé que estaba más para seguir que para no; tiene una vida tranquila en Mallorca, siendo DT de la Selección. Ayer un poco sorprendió con sus declaraciones. En la zona mixta, más tranquilo, dijo que tiene contrato hasta diciembre y que ahí 'seguramente' corte. Me parece que va para ese lado. Ya en 2023, tras ganarle a Brasil en Eliminatorias, había dicho que estaba difícil seguir ganando, Messi lo convenció de quedarse", detalló el periodista Diego Borinsky.
20 de Julio de 2026 09:45hs
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