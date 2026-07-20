Murió un menor de 13 años durante los festejos en España

Fue al colapsar una fuente de mampostería a la que se habían subido varios hinchas de la Selección campeona del mundo. Otro adolescente quedó internado con pronóstico grave por una fractura en una pierna.

20 de Julio de 2026 08:52hs

Un adolescente de 13 años falleció en las primeras horas de este lunes en Ciudad Rodrigo (Salamanca) tras el colapso de una fuente durante las celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial frente a Argentina, informó el Ayuntamiento local en un mensaje publicado en Facebook.

Según medios españoles, la estructura de mampostería cedió alrededor de las 00.30 cuando unas cincuenta personas se agolpaban en torno a la fuente para festejar el triunfo alcanzado en Nueva Jersey; varias personas subieron a la misma y el exceso de peso provocó la fractura del elemento.

Los servicios sanitarios trasladaron al lugar a los menores afectados: uno de ellos murió, otro fue derivado al hospital de Salamanca con pronóstico grave por una fractura en una pierna, y un tercero recibió el alta tras presentar heridas leves.

El Ayuntamiento expresó sus condolencias por el fallecimiento del menor y confirmó la activación del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para asistir a los familiares y a las personas afectadas.