Messi y otros jugadores no vuelven con el vuelo de la Selección

La AFA informó que, tras el partido, varios futbolistas partirán desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones. El arribo de la delegación está previsto para las 17.

20 de Julio de 2026 08:41hs

Lionel Messi regresó directamente de Nueva York a su residencia en Miami y no formará parte de la delegación de la Selección argentina que arribará a Ezeiza este lunes, un día después de la derrota en la final del Mundial 2026. La decisión trascendió tras la confirmación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de que el plantel no volverá en su totalidad al país.

La AFA informó que, tras el partido, varios futbolistas partirán desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones, mientras que una porción de la delegación —jugadores, cuerpo técnico y staff— tiene previsto regresar a la Argentina con arribo estimado alrededor de las 17. No se precisaron hasta el momento los nombres de los jugadores que desembarcarán en Ezeiza esta tarde.

Rodrigo De Paul también podría ausentarse del grupo que vuelvo a Buenos Aires, al igual que varios futbolistas que militan en clubes europeos. El entrenador Lionel Scaloni, cuya continuidad más allá de diciembre había quedado en duda, sí viajará con el cuerpo técnico al predio bonaerense antes de iniciar su descanso.

La ausencia de Messi y de otros integrantes del plantel dejó casi descartada la realización de un acto multitudinario de homenaje, aunque se espera la llegada de público a Ezeiza. Además, se complicó la posibilidad de que el presidente Javier Milei establezca un feriado nacional, medida que había condicionado a la decisión del cuerpo técnico y la AFA, mientras algunos jugadores optaron por permanecer en Estados Unidos antes de retomar sus compromisos en el exterior.