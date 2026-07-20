Joven promesa del freeski argentino

Mientras el esquí alpino argentino cuenta con una larga tradición, una nueva generación está impulsando el crecimiento del freeski, una disciplina olímpica que combina técnica, creatividad y acrobacias. Entre ellos destaca Toma Reto, un barilochense de apenas 14 años que ya comienza a llamar la atención por su talento, disciplina y proyección internacional.

20 de Julio de 2026 13:33hs

A partir de septiembre de 2026, Toma dará un paso decisivo en su carrera deportiva: fue admitido en Killington Mountain School (KMS), en Vermont, Estados Unidos, una de las instituciones de mayor prestigio para la formación de atletas de deportes de nieve en Norteamérica que ha formado competidores de primer nivel en las disciplinas de freeski, big mountain y freestyle. Allí Reto cursará 9.º grado mientras entrena diariamente con algunos de los mejores entrenadores y junto a jóvenes que integran el circuito competitivo internacional, una oportunidad que muy pocos deportistas argentinos tienen la posibilidad de alcanzar.

Desde los 3 años sobre los esquís y tras iniciarse en el esquí alpino, Toma decidió a los 11 años cambiar al freeski para desarrollar un estilo que reflejara mejor su personalidad y pasión por los saltos y los trucos. Desde entonces no ha faltado a un solo entrenamiento, acumulando cerca de 100 días de esquí por año y complementando su preparación con gimnasio y entrenamiento diario en trampolín.

Los resultados comenzaron a llegar rápidamente. En 2024 finalizó 7.º en el ranking sudamericano FIS de Freestyle en la categoría U15, posicionándose entre los mejores jóvenes de la región. Un año después dio un salto aún más significativo: en 2025 compitió en las clasificaciones para una Copa del Mundo en la categoría Open, junto a atletas atletas mayores de la categoria Junior, donde finalizó en un destacado 7.º puesto, quedando a tan solo una posición de acceder a la final reservada para los seis mejores competidores, una actuación que confirmó su enorme proyección.

Su entrenador, Esteban Erdocia, director de Freeski del Ski Club Bariloche, lo define como “un atleta con muchísimo potencial”, destacando no solo su nivel técnico sino también su compromiso, compañerismo y actitud positiva.

En los últimos dos años, Toma viajó a Europa para entrenar durante el verano argentino junto a un reducido grupo de atletas, buscando sumar horas de nieve y acelerar su desarrollo deportivo. Su próximo desafío será hacerlo en Estados Unidos, donde buscará aprovechar el nivel de entrenamiento de KMS para acercarse a su gran objetivo: integrar el seleccionado argentino de freeski, competir en la Copa del Mundo y, en el futuro, representar al país en los Juegos Olímpicos.

Con el apoyo de su familia y una disciplina poco habitual para su edad, Toma Reto representa a una nueva generación de deportistas argentinos que entienden que el talento es solo el punto de partida y que la diferencia se construye con constancia, esfuerzo y una ambición bien enfocada. Su gran sueño es convertirse en atleta profesional, representar a la Argentina en la máxima competencia internacional y algún día vestir el casco Red Bull, uno de los mayores reconocimientos y asociaciones de marca en el mundo de los deportes extremos y de acción.