Buena afluencia turística en centros invernales del país

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación realizó un relevamiento en los diferentes centros de esquí, en el comienzo de la temporada de invierno, registrándose este panorama.

20 de Julio de 2026 10:37hs

Por Ricardo Seronero

En Tierra del Fuego, la ocupación promedio de toda la provincia se mantuvo el fin de semana pasado en torno al 70% con Ushuaia como destino más elegido, que continúa consolidándose como una fuente de atracción para los visitantes brasileños, motivado por los nuevos vuelos directos desde San Pablo y el movimiento de la reciente Fiesta Nacional de Invierno.

En esa provincia, el centro de esquí Cerro Castor se encuentra abierto desde el 4 de julio, con un arranque muy positivo, gracias a un aumento en la llegada de turistas que resultó 24 % superior al mismo período del año pasado. La empresa invirtió en un sistema de producción de nieve técnica, lo que le permitió habilitar sectores de la montaña y ofrecer experiencias de esquí de calidad ante la falta de nevadas. Por su parte, el centro Martial, si bien aún no abrió para esquiadores por falta de nieve, permite el uso del medio de elevación para el pase panorámico y apreciar el canal de Beagle. Además, el fin de semana pasado, fue inaugurado un nuevo punto gastronómico en la estación intermedia de ese complejo. Se estima que 550 personas pasan por día por el lugar.

En Río Negro, Bariloche alcanzó 85 % de ocupación y Las Grutas 70 %, favorecida la última por las actividades del aniversario de San Antonio Oeste. También El Bolsón registró una buena afluencia turística, con el Cerro Perito Moreno recorrido por más de 5.000 personas.

En cuanto a los centros de nieve de esa provincia, Piedras Blancas recibió 3.300 personas durante el último fin de semana largo, con ocupación plena. Gracias a su sistema de fabricación de nieve, ha podido mantener operaciones en una de sus pistas, mientras se espera que mejoren las condiciones climáticas. En tanto, en esos mismos días, Laderas recibió unos 5.000 visitantes. Este centro habilitó nuevos sectores esquiables por acumulación de nieve en la parte superior de la montaña, complementada con material de cultivo, producto de la reciente inversión en cañones de última generación. Así fue posible asegurar nieve en el sector principiantes de la base, así como acceder esquiando hasta el refugio, el estacionamiento y el hotel a pie de pistas. Por su parte, Catedral ha realizado inversiones en 40 cañoneras de nieve y fortaleció infraestructura y equipamiento, por lo que arrancó la temporada invernal, más allá de las condiciones climáticas.

Por su parte, Mendoza ha registrado una ocupación general para Malargüe de 80 %, en tanto Valle de las Leñas logró un promedio de visitas en torno a las 2.000 personas por día, durante el fin de semana del 9 de julio. El complejo inició la temporada de invierno tras intensas semanas de trabajo en la fabricación de nieve artificial recibiendo visitantes con sectores preparados para esquí, snowboard y actividades recreativas en la montaña.

Entre las novedades se destacan el Parque Aventura y la telesilla Vesta para peatones, además de la inversión realizada para fortalecer la producción de nieve con un total de 51 máquinas.

En Neuquén, se proyecta una ocupación cercana al 80 % en la ciudad capital para el receso vacacional, con buenas expectativas también para Villa la Angostura y San Martín de los Andes, que fueron destinos de los más elegidos durante el último fin de semana largo.

Además, Cerro Bayo, en esa provincia, recibió en promedio 2.500 visitantes diarios, con un buen comienzo de temporada gracias al fin de semana largo y con operaciones alternativas para esquiadores y peatones. También se encuentran operativos los centros de esquí de Caviahue y Chapelco, con instalaciones listas para atender a los visitantes. Este último con una telecabina para 10 personas.

En cuanto a la provincia del Chubut, La Hoya dispone de las telesillas Las Lengas, habilitada para peatones, y la del Cañadón, que se acaba de incorporar, junto al plano de aprendizaje, los servicios de rental, la escuela y paradores gastronómicos para disfrutar.

Cabe señalar que todos los complejos invernales del país aguardan expectantes la próxima nevada con pronóstico favorable para el final de esta semana.

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