Tormenta salvaje con granizada y vientos de 100 km/h en Francia

Las lluvias torrenciales ocasionaron inundaciones y daños materiales en varios municipios. En Auvergne-Rhône-Alpes y Nueva Aquitania, el granizo rompió vidrios, estrelló parabrisas y dejó calles cubiertas por capas de hielo.

17 de Julio de 2026 13:40hs

Francia sufrió una severa perturbación atmosférica entre la noche del jueves y la madrugada del viernes: tormentas violentas con granizo del tamaño de una pelota de golf, ráfagas de hasta 100 km/h y lluvias torrenciales que ocasionaron inundaciones y daños materiales en varios municipios. Las regiones más afectadas fueron Auvergne-Rhône-Alpes y Nueva Aquitania, donde el granizo rompió vidrios, estrelló parabrisas y dejó calles cubiertas por capas de hielo en zonas del sureste.

Las autoridades registraron al menos dos fallecimientos: una mujer de 30 años en Haute-Vienne, impactada por la caída de un árbol, y un hombre de 37 años en Isère, víctima de quemaduras tras un incendio provocado por un rayo en su taller. Bomberos desplegaron equipos para controlar siniestros y rescatar a afectados; en un caso intervinieron más de 50 brigadistas para apagar las llamas.

El servicio meteorológico había advertido sobre fenómenos meteorológicos violentos en una franja que va del sur al noreste del país y anticipó ráfagas entre 80 y 100 km/h. Las condiciones forzaron la evacuación de un festival en Corrèze y obligaron a los bomberos del departamento de Loira a atender cerca de 150 intervenciones tras un episodio breve pero intenso, similar a un minitornado, al norte de Saint-Étienne.

Aunque no hay departamentos en alerta naranja por tormentas este viernes, los cortes eléctricos afectan a decenas de miles de hogares, principalmente en Auvernia-Ródano-Alpes y Nueva Aquitania. Las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus domicilios y prepararse para posibles interrupciones del suministro, mientras se esperan acumulados de lluvia entre 30 y 50 mm, con zonas puntuales que podrían recibir mayores cantidades.











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