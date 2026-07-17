Terremoto de 7,3 grados y alerta de tsunami en México

El temblor se percibió desde Ciudad de México hasta El Salvador. Hasta el momento las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas.

17 de Julio de 2026 13:32hs

Un sismo de magnitud 7,3 sacudió la tarde del viernes la costa del Pacífico Sur de México, con epicentro cercano a Chiapas y 15 km de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El temblor se percibió desde Ciudad de México hasta El Salvador y motivó la emisión de alertas de tsunami para México y Guatemala por parte del Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos. Hasta el momento las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas.

La réplica, registrada minutos después, fue sensible para la población y prolongó la tensión en amplias zonas de Chiapas, donde muchas personas optaron por permanecer fuera de sus viviendas. La Secretaría de Protección Civil de ese estado informó que mantiene monitoreo constante de las distintas regiones y activó protocolos de seguimiento. En localidades costeras, incluidos puntos fronterizos con Guatemala, se realizan controles preventivos ante el riesgo de tsunami.

En Tapachula el movimiento comenzó de forma leve y aumentó su intensidad, lo que provocó evacuaciones ordenadas en edificios públicos; en un hospital local, el personal bajó al patio frontal por precaución. En la capital mexicana hubo vibraciones y crujidos en estructuras de ciertas zonas, aunque el sistema de alerta sísmica no se activó. El gobierno explicó que la energía radiada en los primeros segundos del sismo no alcanzó el umbral necesario para disparar la alarma.

Las autoridades recomendaron revisar instalaciones de gas y electricidad, mantener distancia de construcciones que puedan ser inseguras y reportar incidentes al número de emergencias 911. Habitantes de San Cristóbal de Las Casas expresaron inquietud por la ausencia de una señal audible, ya que muchos sólo detectaron el fenómeno al sentir el movimiento.