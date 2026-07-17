Recomendaciones para no infartarse en la Final: "Coman y beban livianito, para que el corazón tenga más sangre que bombear"

"Va a ser a las cuatro de la tarde, no se coman con todo el asado con varios vasos de vino. Traten de estar livianitos para darle un poco menos de trabajo al corazón y no robarle sangre con la digestión. Si son hipertensos, si tienen el colesterol alto, si fuman es terrible. El hecho de tener un estrés importante en una persona que ha fumado en las últimas tres horas incrementa seis veces el riesgo de muerte súbita", recomendó el doctor Roberto Peidró, ex médico de la AFA.

17 de Julio de 2026 10:40hs

Escuchar