Jacto presentará innovaciones tecnológicas y soluciones para economías regionales en Rural de Palermo 2026

Jacto, multinacional especializada en maquinaria, servicios y soluciones para la agricultura, participará de una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo 2026, un evento del que forma parte desde hace años y que representa un espacio estratégico para presentar nuevas tecnologías, fortalecer el vínculo con productores y concesionarios, e intercambiar experiencias con los distintos actores del sector.

17 de Julio de 2026 08:15hs

Durante esta edición, la empresa exhibirá su línea de drones agrícolas, incluyendo los modelos Agras T100 y T70P, lanzados recientemente al mercado argentino y los últimos lanzamientos DJI con los modelos Agras T50P y T100 doble bateria. También presentará sus soluciones de conectividad, telemetría y gestión digital, desarrolladas para optimizar el monitoreo y la administración de los equipos en tiempo real.

Además, Jacto mostrará novedades para las economías regionales dentro de su línea de pulverizadores de tres puntos y pulverizadores turbo, diseñadas para mejorar la eficiencia de aplicación en diferentes tipos de cultivos y plantaciones.

Las innovaciones estarán enfocadas en aumentar la productividad, ampliar la capacidad operativa y mejorar la precisión de las aplicaciones, aspectos fundamentales para una agricultura cada vez más eficiente y sustentable.

Equipos portátiles para el productor

Uno de los espacios destacados del stand estará dedicado a la línea de equipos portátiles de Jacto. Allí se presentarán las mochilas pulverizadoras manuales y a batería, reconocidas por su calidad, durabilidad y ergonomía, utilizadas tanto en producciones intensivas como en tareas de jardinería, paisajismo y mantenimiento de espacios verdes.

Entre las novedades se exhibirán mochilas pulverizadoras eléctricas con batería de litio y telemetría integrada, capaces de registrar información de trabajo y facilitar la gestión de las aplicaciones. También formarán parte de la muestra las nuevas podadoras, serruchos y hachas de uso profesional.

El que pase por el stand también podrá conocer además la línea Jacto Clean, integrada por hidrolavadoras de alta presión destinadas al uso residencial, profesional y agropecuario. Estos equipos se destacan por ofrecer alto rendimiento, robustez y bajo consumo de agua, convirtiéndose en una solución eficiente para la limpieza de maquinaria agrícola, vehículos, instalaciones rurales, galpones y diferentes superficies.

Todos los equipos portátiles podrán encontrarse tanto a través de la red oficial de concesionarios como en la tienda oficial de Jacto en Mercado Libre.

Un espacio para el intercambio técnico

Durante toda la exposición, el stand de Jacto estará pensado como un espacio de intercambio técnico y comercial, donde productores, contratistas y visitantes podrán conocer en funcionamiento las tecnologías exhibidas y recibir asesoramiento especializado por parte de los equipos técnicos y comerciales de la empresa.

La propuesta busca generar un contacto directo con los usuarios para comprender las necesidades de cada sistema productivo y acercar soluciones adaptadas a las distintas realidades del campo argentino.

"Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca del productor, ofreciendo soluciones concretas, innovación tecnológica y el acompañamiento técnico que necesita para mejorar su productividad", señaló Marcelo Blanco, gerente comercial de Jacto en Argentina.

Objetivos para Rural de Palermo 2026

La presencia en Rural de Palermo reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo tecnológico del agro argentino y con la incorporación de herramientas que permitan a los productores afrontar los desafíos de una agricultura cada vez más competitiva.

Por otro lado, tambien la idea es conectarnos con el publico general que utiliza herramientas portátiles para uso domestico o semi profesional y puedan incluso adquirirlas en el mismo stand y al otro día tenerlas en su domicilio.