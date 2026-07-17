Expo Rural 2026: el Banco Nación presentó las mejores opciones de financiamiento para el campo

Con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli; del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y del titular del Banco Nación, Darío Wasserman, la entidad inauguró su stand institucional en la “138° Expo Rural”.

17 de Julio de 2026 08:30hs

Con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli; del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y del titular del Banco Nación, Darío Wasserman, la entidad inauguró su stand institucional en la “138° Expo Rural”, oportunidad en la que anunció una propuesta comercial muy competitiva para los productores, con líneas diferenciales con el objetivo de continuar impulsando la actividad económica.

En pesos:

* Maquinaria nueva: tasa desde 18% con aporte del fabricante o concesionario y hasta 60 meses de plazo.

* Capital de Trabajo Online: tasa desde el 28%, hasta $ 100 millones y hasta 12 meses de plazo.

* Inversiones (sector ganadero, tambero, porcino y ovino): tasa desde el 27%, hasta 72 meses de plazo.

* AgroNación tarjeta: tasa desde el 25% según convenio adherido.

En dólares:

* Maquinaria nueva: tasa del 0% con aporte del fabricante; tasa del 6,5% sin aporte del fabricante, y hasta 60 meses de plazo.

* Inversiones sector ganadero: tasa desde el 5%, hasta 60 meses de plazo (con período de gracia de 18 meses para capital).

* AgroNación Préstamos: tasa del 0% con aporte del comercio; tasa del 3,75% sin aporte del comercio. Hasta 12 meses de plazo.

Del acto también participaron el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el vicepresidente segundo del BNA, Carlos Balter; los directores José Luis Pérsico, Armando Guibert, Carolina Piparo y Jackie Truzzell, y el gerente general, Gastón Álvarez.

Durante los días de la Expo, en el stand institucional se desarrollarán actividades recreativas para toda la familia, charlas sobre educación financiera destinadas a jóvenes y asesoramiento permanente de los equipos de expertos en los distintos productos de la banca digital.

Asimismo, los clientes acceden a un 25% de descuento, con tope de $ 20.000 en gastronomía y a un 25% de ahorro con $ 30.000 de tope, con 3 cuotas sin interés, en productos regionales, con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Al respecto, los visitantes pueden conocer las mejores herramientas de financiación, asesorarse sobre los productos y servicios, y obtener en minutos su tarjeta de crédito, para aprovechar las promociones de la muestra.

De esta manera, el Banco Nación reafirma su compromiso con el sector, lo que se refleja en los números:

* En 2026, ya se otorgaron casi US$ 1.000 millones en créditos para productores.

* El 40% del patentamiento de la compra de maquinaria agrícola en el país fue financiado por el BNA.

* En "Agroactiva 2026", emitió 18.664 certificados para maquinaria agrícola, nuevas y usadas, por un monto de US$ 11.850 millones. En cantidad de solicitudes, esto significó un incremento del 78% respecto al volumen operado en la edición de 2025.

* En "Expoagro 2026", rompió todos los récords, ya que triplicó el financiamiento al campo respecto la edición anterior con más de 28.000 solicitudes por $ 30 billones.