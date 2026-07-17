Colombo y Magliano remata 40.000 cabezas en La Rural

Como una cita clásica, durante La Exposición Ganadera en Palermo, la firma Colombo y Magliano, el próximo viernes 17 de julio dará su remate televisado de invernada, cría y faena.

17 de Julio de 2026 08:50hs

El primer día serán 35.000 cabezas en un remate televisado que convoca a los principales actores del mundo ganadero. Compuesto por 416 lotes, provenientes de 14 provincias.

Mientras que el sábado 18 de julio, tendrá lugar el remate de invernada Especial Tropa Brangus con más de 5.000 cabezas y cerrará la jornada con el plato fuerte: ”1.000 vientres Brangus Colorados” de las cabañas Tres Cruces y Agromelú del Norte que junto a cabañas invitadas, brindaran por segundo año consecutivo, una oferta de madres de gran calidad.

Con buena financiación de los bancos y el apoyo de la excelente organización que brinda La Expo a sus expositores y visitantes, la “Sala de Ventas” el viernes 17 desde las 8:30 hs y el sábado 18 desde las 13:30 hs, siempre por el streaming de CyM y Canal Rural, se verán colmados de productores, amigos y representantes de la firma.

Para finalizar si actividad comercial en la muestra, el martes 21 de julio por la noche, se llevará a cabo el remate Especial “Noche Braford” donde la casa subastará los reproductores más destacados de la raza y se suman en esta ocasión especial, los reproductores de la Exposición de la raza Brahman.

Colombo y Magliano, con más de 87 años de servicio en los negocios Agropecuarios cuenta con el aporte de más de 75 representantes de la red comercial, una de las fortalezas que tiene CyM como equipo de trabajo.

La actividad de la firma se desarrolla a través del Mercado Agroganadero, Ventas particulares, Remates de Cabañas, Televisados y Físicos. Cereales, corredores y acopiadores de granos. Campos, compra-venta y arrendamientos.

Colombo y Magliano, el valor de una empresa con historia.