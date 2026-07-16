El 38% de los jóvenes argentinos de hasta 24 años está endeudado en más de un millón de pesos

El fenómeno se explica en parte por la informalidad laboral y los bajos ingresos, que elevan la probabilidad de incumplimiento y favorecen el acceso a créditos no bancarios con requisitos reducidos e intereses usurarios.

16 de Julio de 2026 11:00hs

Los jóvenes de hasta 24 años registran los niveles más altos de mora: en mayo había 1.382.000 deudores en ese grupo etario y 528.000 se encontraban con pagos atrasados, es decir 38,2%. Esos morosos acumulan saldos impagos por $536.000 millones, un promedio de atraso por persona de $1.015.000. El fenómeno se explica en parte por la informalidad laboral y los bajos ingresos, que elevan la probabilidad de incumplimiento y favorecen el acceso a créditos no bancarios con requisitos reducidos e intereses usurarios.

La mora entre los jóvenes más que duplica la del conjunto de las familias, que alcanzó un récord del 15,9% en mayo. Otros tramos etarios también muestran atrasos significativos: quienes tienen entre 25 y 38 años presentan mora del 33,8% con saldos promedio de $2.100.000; el grupo de 39 a 44 años registra 28,35% y $3.300.000; y las franjas de 45 a 54 años y de 55 a 64 años tienen moras de 22,8% y 18,4% con saldos promedios de $3.700.000 y $3.400.000, respectivamente.

La presión financiera sobre los hogares se intensificó en los últimos meses: la carga de las deudas subió del 17% de la masa salarial familiar en 2024 al 30% en mayo. El aumento responde a tasas de interés reales mucho más altas y a la caída de los ingresos. Las tasas reales de préstamos personales pasaron del 4% en 2024 al 40% en 2026 y las de tarjetas crecieron del 21% al 60%, mientras la inflación anual bajó de 121% a 31%.

Frente al escenario, el Gobierno promueve negociaciones de refinanciación entre bancos y deudores sin modificar su pauta de tasas, y algunos analistas advierten un empeoramiento próximo. Un indicador privado señala que cuando la carga financiera se incrementa, la mora suele subir siete meses después, por lo que la combinación actual de tasas elevadas e ingresos estancados dificulta una mejora rápida en los niveles de morosidad.