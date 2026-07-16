Biogénesis Bagó: de Argentina al mundo, del campo a la evolución de la salud animal

En el marco de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, Biogénesis Bagó, compañía líder en biotecnología para la salud animal, estará presente con múltiples espacios y actividades que reflejan su compromiso con la innovación, el bienestar animal y el desarrollo sostenible de la producción ganadera.

16 de Julio de 2026 11:27hs

Biogénesis Bagó participará una vez más en la Exposición Rural con una propuesta integral orientada a potenciar el intercambio de experiencias y conocimientos junto a productores, veterinarios y referentes de toda la cadena agropecuaria.

La compañía estará presente en el lote K1 del Pabellón Verde, junto a Datamars Livestock en

el lote M1 del mismo pabellón. Como cada año, el equipo de la Guardia Veterinaria de Biogénesis Bagó tendrá a su cargo el cuidado sanitario de los animales presentes en la muestra. Además, la compañía contará con su tradicional BioTruck, un espacio especialmente diseñado para compartir novedades y experiencias, en donde se desarrollarán actividades para toda la familia destinadas al cuidado de la salud de los animales de compañía.

Con una mirada integral sobre la sanidad y las necesidades de los distintos actores que participan en la producción de alimentos, Biogénesis Bagó continúa desarrollando e incorporando soluciones que acompañan la evolución de una ganadería cada vez más tecnificada, eficiente y sostenible. Su portafolio de productos y servicios contribuye a mejorar los resultados productivos, promover el bienestar animal y fortalecer la salud de las personas y los ecosistemas.



Innovación, bienestar animal y gestión inteligente

La presencia de Biogénesis Bagó en la Rural estará marcada por tres ejes estratégicos: la innovación sanitaria, las tecnologías para la gestión ganadera y las soluciones con impacto directo en la productividad y la sustentabilidad del campo.

Por primera vez en la Exposición Rural de Palermo, la compañía compartirá espacio junto a Datamars Livestock, fortaleciendo la propuesta de valor que integra sanidad y tecnología para la toma de decisiones en los sistemas productivos.

En el stand, los visitantes podrán conocer las principales soluciones de Biogénesis Bagó para la prevención y control de enfermedades, acceder a información sobre los servicios de diagnóstico veterinario de Laboratorio Azul y conocer las iniciativas que la empresa impulsa en materia de bienestar animal.

En este sentido, el equipo de FerAppease estará presente en el stand de Biogénesis Bagó, brindando información acerca de esta innovadora herramienta que garantiza el bienestar animal contribuyendo directamente en los resultados productivos.

Asimismo, habrá espacio para las soluciones destinadas a animales de compañía, con actividades y charlas dirigidas a tutores y profesionales veterinarios, tanto en el Biotruck como en el Patio Brangus.

De Argentina al mundo

La participación de Biogénesis Bagó en la Exposición Rural también representa una oportunidad para reafirmar el posicionamiento global de la compañía. Bajo el concepto "De Argentina al mundo", la empresa destaca su trayectoria en investigación, desarrollo y transferencia de tecnología aplicada a la salud animal.

Con presencia internacional y experiencia en proyectos de alto impacto sanitario, Biogénesis Bagó trabaja junto a los sectores productivos y organismos de distintos países para contribuir al sostenimiento de los estatus sanitarios, favorecer la producción de alimentos seguros y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades particulares de cada región.

Como cada año, la compañía continúa consolidando su compromiso con una producción animal más eficiente, sostenible e innovadora, impulsando tecnologías y nuevos desarrollos que contribuyen a la salud animal a nivel mundial.

Acerca de Biogénesis Bagó

Biogénesis Bagó es una empresa global de biotecnología líder en el sector de la salud, productividad y el bienestar animal. Desarrolla, produce y comercializa productos de calidad mundial para la protección de los estatus sanitarios de los países, y juega un papel clave en la prevención de las zoonosis, así como en la seguridad de la producción de alimentos. Es referente para la prevención y control de la fiebre aftosa y uno de los principales productores de la vacuna antirrábica canina, siendo capaz de responder a emergencias sanitarias, de

manera inmediata, en cualquier lugar del mundo.