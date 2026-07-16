Agricultores Federados Argentinos reafirma su compromiso con el sector en la 138° Exposición Rural 2026

Agricultores Federados Argentinos SCL (AFA) anuncia su participación por segundo año consecutivo en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se llevará a cabo en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, del 16 al 26 de julio de 2026.

16 de Julio de 2026 10:13hs

Con una destacada presencia institucional, la cooperativa invita a asociados, clientes y público en general a visitar su stand ubicado en el Lote 74 C (Aire Libre).

El despliegue en la muestra hace foco en cuatro pilares fundamentales de su operatoria: el asesoramiento en insumos, los últimos avances en agricultura de precisión, soluciones en nutrición animal y la consolidada operatoria en hacienda.

En el marco de la exposición, las autoridades del Consejo de Administración junto al Gerente General de AFA estarán presentes durante las jornadas de la muestra.

Su participación responde a una agenda de trabajo enfocada en fortalecer relaciones institucionales, realizar reuniones de trabajo, visitar proveedores estratégicos y profundizar el diálogo con los protagonistas del sector.

AFA invita a toda la comunidad agropecuaria a visitar el stand Lote 74C para conocer de cerca cómo, a través del modelo cooperativo, la entidad sigue transformando y acompañando el crecimiento del campo nacional.

Sobre AFA:

Agricultores Federados Argentinos S.C.L. es una de las principales cooperativas agropecuarias del país, con una trayectoria que promueve el desarrollo, la innovación y el trabajo conjunto en defensa de los intereses de sus asociados.

Invitamos a todos los interesados a acercarse a nuestro stand en el Lote 74 C para conocer más sobre nuestras propuestas y compartir este encuentro fundamental para el campo argentino.