Italia: temperaturas de hasta 45 grados y alta mortandad en grupos de riesgo

De noche, la presencia de polvo sahariano en suspensión impidió la disipación del calor y potenció la sensación de agobio. Además, el noreste y las áreas alpinas sufrieron episodios tormentosos de gran violencia.

15 de Julio de 2026 13:13hs

La tercera ola de calor que atraviesa Italia alcanzó su punto más intenso: en el sur las temperaturas treparon hasta 45 °C en zonas de Sicilia y Cerdeña, mientras en el norte se registraron temporales violentos que anticipan un giro en la circulación atmosférica. Siete ciudades estaban en alerta roja, cifra que aumentaría a quince; las máximas más elevadas afectaron especialmente Nuoro, Oristano, Caltanissetta y Catania, y en Florencia se rozaron los 40 °C. De noche, la presencia de polvo sahariano en suspensión impidió la disipación del calor y potenció la sensación de agobio.

El noreste y las áreas alpinas sufrieron episodios tormentosos de gran violencia: las Dolomitas del sector de Sesto y localidades del Friuli y del Véneto registraron precipitaciones e intensas tormentas eléctricas. En ese contexto, una descarga alcanzó a un grupo de oficiales en actividad en la región de Módena, que fueron trasladados para asistencia sin riesgos mortales inmediatos. Para el miércoles se pronostican lluvias y tormentas generalizadas en el norte, con especial énfasis en el Véneto y gran parte de Emilia-Romaña.

Las previsiones meteorológicas indican un cambio importante entre el sábado y el domingo, cuando la entrada de aire distinto podría provocar temporales severos y un descenso térmico de hasta diez grados, que luego se estabilizaría en una bajada promedio de alrededor de cinco grados. Esa transición explica el contraste entre el calor extremo en el sur y la inestabilidad en el norte, y obliga a adoptar medidas de precaución tanto por las altas temperaturas como por los episodios convectivos.

Las autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo real de mortalidad por calor: no solo por el golpe de calor, sino por la descompensación de enfermedades crónicas. En la última semana de junio se registró un exceso de mortalidad notable, concentrado en personas mayores de 65 años, a quienes el estrés térmico afecta más por una menor capacidad para sudar y percibir la sed, y por comorbilidades. Los profesionales remarcan la necesidad de cuidados especiales para ancianos y enfermos crónicos, ya que las altas temperaturas agravan patologías cardiorrespiratorias, metabólicas y renales.