El empleo registrado volvió a disminuir en abril, según datos oficiales

El informe de la Secretaría de Trabajo mostró una caída mensual de 28.000 puestos formales, equivalente a -0,2%. En la comparación interanual el retroceso fue de 0,7%.

15 de Julio de 2026 13:21hs

El empleo registrado en abril llegó a 12.765.000 personas, pero mostró una caída mensual de 28.000 puestos formales, equivalente a -0,2%. En la comparación interanual el retroceso fue de 0,7%. El sector asalariado privado lideró la pérdida con 128.600 trabajadores menos (-2,1%), mientras el empleo público retrocedió 14.400 posiciones (-0,4%). En sentido contrario, el trabajo independiente creció 1,8%, con 50.100 personas más según la Secretaría de Trabajo.

La contracción de abril se observó en buena parte de las ramas económicas: nueve sectores redujeron su dotación, entre ellos Pesca (-5,9%) y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,4%); Industria Manufacturera y Comercio y reparaciones registraron leves bajas (-0,3% cada uno). Solo Hoteles y restaurantes y Agricultura mostraron aumentos (0,4% y 0,2%, respectivamente), mientras Enseñanza, Servicios sociales y de salud, y Suministro de electricidad, gas y agua se mantuvieron estables.

Por modalidad laboral, el empleo asalariado registrado retrocedió 0,1% respecto de marzo. Dentro de esa modalidad, el asalariado privado volvió a disminuir (-0,2%), y el empleo público y en casas particulares subieron ambos 0,1%. Una nota destacada: el trabajo independiente cayó 0,7% frente al mes anterior, con caídas en todas sus categorías, incluida la mayor en el monotributo social (-2,1%).

A nivel provincial, la menor caída provincial fue heterogénea: Neuquén, Tucumán, La Rioja y San Juan mostraron los mayores avances mensuales, aunque en la comparación interanual solo Neuquén, Río Negro y San Juan exhibieron aumentos. Las mayores retracciones se concentraron en Tierra del Fuego (-11,2%), Chubut (-7,3%) y Misiones (-6,1%). El informe subraya que la actividad asalariada privada mantiene una fase descendente desde septiembre de 2023, con episodios de moderación y recuperaciones parciales, y que la caída de abril encaja en la dinámica contractiva observada en los últimos meses; la Encuesta de Indicadores Laborales además registra para mayo una nueva baja marginal del empleo privado registrado (-0,1%).