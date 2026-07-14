Juicio por la muerte de Maradona: Burlando y el abogado de Luque intercambiaron insultos en la sala

El abogado de las hijas de Diego cuestionó la veracidad del testigo por sus reiteradas respuestas de “no recuerdo”, y Francisco Oneto, defensor del neurocirujano, lo acusó de presionar al custodio.

14 de Julio de 2026 13:05hs

En el juicio por la muerte de Diego Maradona, los abogados Fernando Burlando (representante de las hijas del Diez) y Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, arribaron a un intercambio acalorado durante la declaración del custodio Julio Soria. Burlando cuestionó la veracidad del testigo por sus reiteradas respuestas de “no recuerdo”, y Oneto lo acusó de presionar al custodio.

La discusión subió de tono y derivó en gritos e insultos dentro de la sala. El fiscal tuvo que intervenir para intentar contener el enfrentamiento, y el tribunal decidió suspender la audiencia y tomar un cuarto intermedio para calmar los ánimos.

Al salir del recinto, la disputa continuó: ambos abogados volvieron a encararse ante la presencia de otras personas y mantuvieron un nuevo cruce verbal. El episodio obligó a quienes estaban en el lugar a intervenir para separar a las partes y evitar mayores incidentes.

La confrontación constituye uno de los momentos más tensos del proceso, que busca establecer las eventuales responsabilidades del equipo médico que asistió a Maradona en los días previos a su muerte.