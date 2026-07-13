Ya son 14 los restaurantes con Estrellas en la Guía MICHELIN Buenos Aires & Mendoza 2026

Aramburu, en Buenos Aires, renueva sus dos Estrellas MICHELIN. Hay cuatro nuevos restaurantes distinguidos, por lo que ya son 13 los establecimientos que brillan con una Estrella MICHELIN y dos restaurantes más se suman a los Bib Gourmand y 13 se incorporan a la selección como Recomendados.

13 de Julio de 2026 13:34hs

Por Ricardo Seronero



Michelin se complace en presentar la selección de la Guía MICHELIN Buenos Aires & Mendoza 2026. Un año más, el equipo internacional de inspectores e inspectoras han recorrido ambos destinos en busca de los mejores restaurantes.

Esta edición incluye un total de 89 restaurantes: 1 (uno) con dos Estrellas MICHELIN, 13 (trece) con una Estrella MICHELIN y 11 (once) Bib Gourmand, que ofrecen una cocina con la mejor relación calidad-precio.

Gwendal Poullennec, el director internacional de las Guías MICHELIN ha declarado: “Me complace presentar la Guía MICHELIN Buenos Aires & Mendoza 2026, una publicación que demuestra la increíble vitalidad de la hostelería en Argentina. Los inspectores, a través de los 89 restaurantes citados en las diferentes categorías, han quedado gratamente sorprendidos por la variedad de ofertas, con una amplia amalgama de estilos en la ciudad de Buenos Aires y un seductor foco gastronómico en la provincia de Mendoza, donde dan un paso más allá para hablarnos en detalle del territorio circundante, con sus huertas, granjas, ríos y montañas…”.

“A nivel culinario, vemos que el fuego y las brasas continúan siendo el eje central de la propuesta, con las maravillosas carnes argentinas como grandes protagonistas. Por otra parte, los inspectores ven una evolución técnica en torno a las maduraciones (también de pescados) y una clara vuelta a los orígenes, con una apuesta por el uso de productos nacionales”.

“A su vez, la oferta vinícola se ha convertido en algo vital, con restaurantes que ofrecen maridajes exclusivos que elevan la experiencia final del comensal”.

Aramburu, en Buenos aires, renueva sus dos Estrellas MICHELIN

El chef Gonzalo Aramburu, al frente de la propuesta gastronómica en Aramburu, sigue siendo una referencia gastronómica de la Argentina. Su restaurante, en el porteño barrio de Recoleta, continúa recibiendo aprobación del equipo internacional de inspectores y atrae todas las miradas gracias a un menú degustación sorpresa que, en base a los mejores productos argentinos, combina técnica e innovación.

Cuatro novedades con una Estrella MICHELIN

Este año, cuatro establecimientos más (uno en Buenos Aires y tres en Mendoza) se suman a la lista de restaurantes con una Estrella MICHELIN, que certifica una cocina de gran nivel y por la que merece la pena hacer una parada en el camino.

Este galardón se entrega en base a cinco criterios idénticos en todo el mundo, con independencia del estilo culinario: la calidad de los productos, el control de cocciones y texturas, el equilibrio y armonía de sabores, la personalidad de la cocina y, finalmente, la regularidad.

Han (Buenos Aires)

Con una propuesta singular en Villa Crespo, este establecimiento merece una visita. Tras atravesar un discreto pasillo, se revela un espacio de atmósfera íntima, con iluminación tenue, una gran barra frente a la cocina, un jardín vertical y un imponente atuendo tradicional coreano que domina la sala. Pablo Park, chef y propietario, plantea dos menús degustación contemporáneos. Entre los pasos, sorprende especialmente el Mandu ceremonial, un ravioli coreano relleno de lengua de vaca al jang-jorim, acompañado de kimchi blanco, batata morada y caldo de frutas.

Cal (Mendoza)

Escondido entre los paisajes del suroeste de Mendoza, este rincón merece desviarse del camino. Al final de una ruta sinuosa espera una finca-bodega familiar con mucho encanto (Sitio La Estocada), envuelta por la mirada visionaria de Matías Michelini. La terraza cubierta, la cocina abierta y el calor del fuego crean una atmósfera muy especial. Enzo González Petra, el chef, propone un menú de 7 pasos que nace de la propia tierra, entre la huerta, la granja y el río andino.

Centauro (Mendoza)

¡Alma, sabor y personalidad! Esta antigua casona, reconvertida en restaurante, lo tiene todo: historia, rincones con encanto y una propuesta gastronómica que engancha desde el primer bocado. Aris Pabón, el joven chef colombiano, firma un menú degustación creativo, sabroso y con mucha actitud. ¿Un imprescindible? Los Langostinos con salsa meunière, presentados con un punto lúdico tremendamente seductor. Y para rematar, una carta líquida a la altura: cervezas artesanales, buenos vinos y cócteles de autor para alargar la experiencia.

La VidA (Mendoza)

En Chacras de Coria, a pocos minutos de Mendoza, Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites propone una experiencia donde el vino manda de principio a fin. Todo empieza incluso antes de sentarte a la mesa: la llegada entre árboles, la bienvenida cuidada y un primer paso por el bar, con aperitivos y cóctel, marcan el tono. Después, en un comedor con aire contemporáneo y cocina a la vista, entra en escena el menú de 7 pasos de Flavia Amad Di Leo, un recorrido que conecta cocina y vinificación con técnica, detalle y grandes vinos de la casa.

Hay dos nuevos Bib GourmandLos Bib Gourmand siempre han sido considerados por los inspectores como una categoría especial, que premia la relación calidad/precio y convierte a estos establecimientos en las joyas más buscadas. En este sentido, la cosmopolita ciudad de Buenos Aires lleva la delantera, debido a que todos los Bib Gourmand se encuentran allí. Esta categoría suma dos novedades, alcanzando un total de 11 restaurantes con esta distinción en la Argentina.

Chuchú (Buenos Aires)

Detrás de ese nombre tan simpático, que recuerda al silbido de los antiguos trenes, se esconde un restaurante sumamente especial dentro del Museo Nacional Ferroviario. Tiene una agradable terraza y un comedor acristalado con mucho encanto, decorado con guiños vinculados al mundo del tren. La cocina, de aire porteño y estilo desenfadado, está muy cuidada. Se recomienda no perderse el Carpaccio de lomo o su Lasaña. Además, el trato es realmente encantador.

Garabato Bistro (Buenos Aires)

Junto a la estación de Núñez, este neo bistró de ambiente desenfadado se ha convertido en uno de esos sitios a los que todos quieren ir. Sala luminosa, una mesa compartida que funciona como zona de pase, la cocina a la vista… todo suma para crear un marco especialmente agradable. Clara Corso y Lucas Canga firman una propuesta tradicional, con toques actuales y una clara vocación de compartir. La entrada transmite el encanto de una auténtica terraza parisina.

La selección incorpora 13 nuevos Recomendados

Lo que mejor define la vitalidad o el dinamismo gastronómico de un país es, sin duda, la aparición de nuevos Recomendados. Para los inspectores es un auténtico placer encontrar estas propuestas. Este año ha sido especialmente fructífero, con 13 novedades (siete en Buenos Aires y seis en Mendoza) que elevan el número total de recomendados a 64 establecimientos.

Nuevos Recomendados en Buenos Aires:

Casa Palanti, Casa Veltri, José El Carnicero, Kobito, Ness, Nika Club Omakase y Presencia.

Nuevos Recomendados en Mendoza:

Antigal Authentic Flavors, Awasi – Mendoza, Clos de Chacras, Crux, Diam’s y Nube.

Cal se une a la Comunidad de Estrellas Verdes

En base a sus decisiones, su filosofía de trabajo, la selección de materias primas y el respeto por la temporada, en colaboración con los productores del entorno, los restaurantes que lucen la Estrella Verde ofrecen la visión de una cocina diferente, esa que da forma a la gastronomía del mañana. Con estas premisas, realmente inspiradoras, el mendocino restaurante Cal, bajo la dirección del chef Enzo González Petra, se une al grupo de restaurantes que, por sus buenas prácticas, conforman esta comunidad internacional.

Los cuatro MICHELIN Special Awards

Los Premios Especiales de la Guía MICHELIN buscan reconocer a esas personas excepcionales que, gracias a sus habilidades y sabiendo trabajar en equipo, elevan la singularidad de cada establecimiento, haciendo partícipes de su pasión a los comensales y transformando la experiencia en un momento memorable.

• The MICHELIN Guide Young Chef Award

El premio es para Enzo González Petra (28 años), el chef al frente del restaurante Cal (en Sitio La Estocada, Mendoza). Allí, propone un único menú degustación que refleja los ciclos naturales; en base a los ingredientes de la finca, propios de una agricultura ecológica y biodinámica que, en sus manos, adquiere valor y toma un protagonismo inusitado en cada plato.

• The MICHELIN Guide Service Award

Nicolas Cordeiro, el maître en Aramburu (Buenos Aires), se alza con este galardón como reconocimiento a su labor, realmente impecable tanto en las formas como en los tiempos, pero además con ese plus que convierte la experiencia final en algo inolvidable. ¿Su secreto? Cuidar al máximo todos los detalles y buscar la excelencia, dentro del servicio y la hospitalidad, desde la humildad.

• The MICHELIN Guide Sommelier Award

El premio de la Guía MICHELIN al mejor Sommelier 2026 es para Camila Torta, la responsable de la bodega en Azafrán (Mendoza). Su relación con el vino trasciende lo profesional (su madre, Mariana Torta, también es una reconocida sommelier) y cala en el comensal, utilizando cada etiqueta como una oportunidad para contar historias y transmitir sus virtudes desde una mirada dinámica, sensorial y basada en la experiencia directa.

• The MICHELIN Guide Exceptional Cocktail Award

El interés por el mundo mixológico está en alza, lo que justifica la entrega de este premio, por primera vez, en Argentina. Los inspectores de la Guía MICHELIN han decidido reconocer el trabajo de Flavia Arroyo, la responsable del bar y la coctelería de autor en el restaurante Casa Cavia (Buenos Aires). Su propuesta elegante, innovadora y creativa (también puede ser sin alcohol) consigue construir una relación de absoluta confianza con cada cliente.



La Guía MICHELIN Buenos Aires & Mendoza 2026 de un vistazo:

1 restaurante dos Estrellas MICHELIN

13 restaurantes una Estrella MICHELIN (4 novedades)

11 restaurantes Bib Gourmand (2 novedades)

64 restaurantes Recomendados (13 novedades)

11 restaurante con Estrella Verde (1 novedad)

La selección completa e información detallada, con todos los establecimientos de Buenos Aires & Mendoza, se encuentra tanto en la web de la Guía MICHELIN como en las apps específicas, donde los usuarios pueden buscar los restaurantes por ubicación, tipo de cocina o características adicionales.

Hoteles

A la selección de restaurantes de Buenos Aires & Mendoza se suma la selección de hoteles de la Guía MICHELIN, que reúne los alojamientos más singulares y fascinantes del país y de todo el mundo (que se anunciaron en octubre de 2025). Todos los hoteles incluidos en la Guía han sido seleccionados por su extraordinario estilo, servicio y personalidad —con opciones para todos los presupuestos— y se pueden reservar a través de la Guía MICHELIN.

La selección en Argentina incluye los hoteles más espectaculares, entre los que se encuentran propuestas tan singulares como el Four Season Hotel Buenos Aires, que personifica la elegancia de esa ciudad, el EOLO - Patagonia's Spirit, ideal para desconectar en medio del silencio de los paisajes gélidos del sur, el exclusivo Awasi Iguazú, un refugio en plena selva que resulta perfecto para explorar las impresionantes cataratas del Iguazú y, ya emplazados en los famosos viñedos de Mendoza y Luján de Cuyo, la villa colonial de Cavas Wine Lodge o el maravilloso Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites.



Acerca de Michelin

Michelin está construyendo un fabricante líder mundial de compuestos y experiencias que cambian la vida. Pionera en materiales de ingeniería durante más de 130 años, Michelin está en una posición única para hacer contribuciones decisivas al progreso humano y a un mundo más sostenible. Basándose en su profundo conocimiento en compuestos de polímeros, Michelin innova constantemente para fabricar neumáticos y componentes de alta calidad para aplicaciones críticas en campos exigentes tan diversos como la movilidad, la construcción, la aeronáutica, las energías bajas en carbono y la salud. El cuidado puesto en sus productos y su profundo conocimiento del cliente inspiran a Michelin a ofrecer las mejores experiencias. Esto abarca desde proporcionar soluciones conectadas basadas en datos e inteligencia artificial para flotas profesionales hasta recomendar restaurantes y hoteles sobresalientes seleccionados por la Guía MICHELIN. Con sede en Clermont-Ferrand, Francia, Michelin está presente en 175 países y emplea a 129.800 personas. (www.michelin.com)



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