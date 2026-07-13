Un fin de semana con moderado movimiento en La Pampa

Desde la Secretaría de Turismo provincial se dieron a conocer detalles del movimiento turístico interno, en el marco del fin de semana extendido.

13 de Julio de 2026 09:56hs

Por Ricardo Seronero

Estadísticas recibidas en el organismo oficial dan cuenta, entre otros, que en la Reserva Provincial Parque Luro se registraron 235 visitantes durante todo el fin de semana largo, de los cuales 60 realizaron la visita guiada al Museo El Castillo. En Santa Rosa, los alojamientos tuvieron una ocupación estimada en 45% promedio Se observó una variada agenda de actividades principalmente culturales y artística. En el ciclo luces de invierno participaron 190 personas. Realicó registró un buen fin de semana largo. La ocupación hotelera tuvo muy buenos números redondeando un 90% en promedio. La gran mayoría de los turistas provinieron del sur del país. Desde el área de turismo, se coordinaron y ofrecieron con éxito los recorridos históricos, y la visita a la reserva natural urbana. El sector gastronómico trabajó muy bien con alta demanda. Las estaciones de servicio registraron un movimiento constante durante el fin de semana.

Rancul vivió un excelente fin de semana largo, debido al desarrollo del Campeonato de las Américas con más de 100 competidores. Los alojamientos estuvieron con capacidad colmada, incluso derramó esa ocupación hacia localidades cercanas como fue el caso de Realicó. Los participantes provenían de distintas provincias de la Argentina como Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Mendoza.

En Maisonnave se festejó el aniversario de la localidad con la participaron de unas 600 personas en las distintas actividades programadas. Gran parte de ellas eran de localidades vecinas, e incluso algunas de Buenos Aires.

Desde la Localidad de Alta Italia se realizó un circuito histórico cultural recorriendo los museos de la zona norte y participando del programa del pasaporte de los museos del portal del norte pampeano

En General Pico se desarrolló la tercera edición del Festival del Café con buen marco de público, alrededor de unas 1500 personas. Los hoteles estuvieron en un 40% de ocupación en promedio mientras que los departamentos de alquiler turístico llegaron al 70% siempre en promedio. En Speluzzi estuvo la Feria del día del amigo con buen marco de público principalmente de localidades vecinas.

En Arata se desarrollaron los festejos por el aniversario y concurrieron 450 personas. Winifreda tuvo un regular movimiento con sus alojamientos y actividades. En Mauricio Mayer tuvo lugar la Fiesta del Folklore con buen marco de participantes estimando unas 600 personas.

En Colonia San José se desarrolló un retiro espiritual organizado por la comunidad religiosa con buena participación de los fieles. En Uriburu, en el concurso de guiso carrero compitieron cinco parejas y se congregaron unas 300 personas. En General Acha tuvo lugar la presentación de la banda de música de cuarteto cordobesa Desakata2 con aproximadamente unos 1500 espectadores. Se observó cierto movimiento de tránsito sobre el corredor de la Ruta Nacional Nº 152. En Puelches estuvo la Peña Gaucha con la participación de 500 personas. Desde Macachín reportaron una ocupación promedio del 60% en sus alternativas de alojamiento. Casa de Piedra registró un movimiento turístico bajo, con una ocupación en los alojamientos del 30% de promedio

En la localidad de 25 de Mayo la ocupación estuvo en niveles medios, rondando un 50% en promedio. Se llevó a cabo la Expo Tatto del Desierto. Con buena convocatoria. Se registraron varias consultas en los centros de informes. La Adela fue subsede del concurso de asadores con 13 parejas y 200 personas participaron del evento. Victorica dio cuenta que el movimiento turístico estuvo en niveles moderados con una ocupación de sus alojamientos del 45% en promedio. Se observó buen nivel de actividad en las estaciones de servicio sobre todo los días jueves y viernes.

En Luan Toro se vivió la Fiesta Provincial “Portón del Oeste” con muy buena convocatoria, más de 350 personas en el desfile y unas 200 personas participaron de la Peña. Las estancias ofrecieron servicios de turismo rural y alojamiento han manifestado un dispar movimiento, si bien algunas contaron con actividades con varios participantes, otras expresaron baja ocupación.

“Observamos un fin de semana con mucha dispersión. En aquellas localidades que tuvieron algún evento programado o actividades propuestas se notó un movimiento aceptable. En otros destinos se observaron movimientos muy por debajo de lo esperado, teniendo en cuenta también el comienzo del receso por las vacaciones de invierno en varias provincias” señalaron las autoridades de la Secretaría a esta Agencia. “Las expectativas están puestas en las próximas semanas con el devenir del receso invernal en el resto de las provincias argentinas” concluyeron.



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