Murió el actor neozelandés Sam Neill, conocido por Peaky Blinders y Jurassic Park

Aunque en los últimos años había batallado contra un cáncer, sus allegados describieron la muerte como "repentina e inesperada" y señalaron que estuvo acompañado por sus seres queridos.

13 de Julio de 2026 12:51hs

Sam Neill, el actor neozelandés reconocido por su papel como el paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, falleció este lunes en Australia a los 78 años, informó su familia. Aunque en los últimos años había batallado contra un cáncer, sus allegados describieron la muerte como "repentina e inesperada" y señalaron que estuvo acompañado por sus seres queridos.

En un comunicado familiar se indicó que Neill murió rodeado de su familia y que conservó la dignidad que lo caracterizó toda la vida. La familia no precisó la causa exacta del deceso; en abril el propio actor había contado que su linfoma no Hodgkin en estadio tres había entrado en remisión tras una terapia genética.

La carrera de Neill arrancó en Irlanda del Norte, donde nació en 1948, y continuó en Nueva Zelanda tras la mudanza familiar cuando tenía siete años. Su consagración internacional llegó gradual: obtuvo reconocimiento con títulos como My Brilliant Career y Dead Calm, y alcanzó fama masiva en 1993 con Jurassic Park, de Steven Spielberg.

Más allá de la saga jurásica, Neill mostró amplitud actoral en cine y televisión: participó en Omen III, The Piano y Event Horizon; en series interpretó al inspector mayor Chester Campbell en Peaky Blinders y trabajó en producciones como The Tudors y The Twelve. También recibió nominaciones al Emmy y desarrolló una actividad vitivinícola con la bodega Two Paddocks en Central Otago, donde producía pinot noir y riesling y compartía en redes fotografías de su granja.