Morosidad familiar: "En el Banco Provincia tenemos una estrategia muy activa de condiciones de refinanciación"

"La morosidad familiar nos afecta como a cualquier otra entidad. Tiene que ver con un proceso macroeconómico de retroceso en los ingresos y en el empleo. Desde fines del año pasado, refinanciamos deudas por $280 mil millones", enfatizó Juan Cuattromo, presidente del BaPro. "La Carta Orgánica del Banco Central le ha permitido llevar al presidente su modelo económico. Realiza sus funciones como una dependencia del Poder Ejecutivo", aseguró también. Y alertó que "El deterioro del mercado del trabajo y la destrucción del mercado interno no son un daño colateral, sino un mecanismo de estabilización de la inflación".

13 de Julio de 2026 09:25hs

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