"Lamentablemente, hay más que fútbol en el medio (de Inglaterra Argentina), porque todos firmamos un contrato para creer que en un Mundial se enfrentan naciones. En el fútbol, uno tiene contratos emotivos; el hincha tiene un contrato emotivo con el fútbol, del que extrae muy pocos beneficios. La mayor parte del tiempo, uno pierde. En el nivel internacional se complica porque la ficción consiste en que juegan las naciones", reflexionó el sociólogo Pablo Alabarces.

13 de Julio de 2026 12:25hs

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