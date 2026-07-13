El Gobierno prorrogó la Emergencia Energética hasta fin de 2027

La decisión responde a la persistencia de riesgos técnicos, económicos y operativos que, según Nación, mantienen en jaque la estabilidad del sistema eléctrico.

13 de Julio de 2026 12:42hs

El Gobierno prorrogó la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el decreto 585/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida mantiene el régimen excepcional para generación, transporte y distribución bajo jurisdicción federal con el fin de garantizar la finalización de obras de infraestructura y asegurar el suministro eléctrico.

La decisión responde a la persistencia de riesgos técnicos, económicos y operativos que, según Nación, mantienen en jaque la estabilidad del sistema eléctrico. El Ejecutivo justificó la extensión en la continuidad de las circunstancias que motivaron las normas previas y en la necesidad de afrontar una herencia institucional y económica complicada.

Entre las medidas impulsadas por la gestión están la adjudicación de la licitación "Alma SADI" y la contratación de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) para el Mercado Eléctrico Mayorista. Esos equipos aportarán capacidad de corta duración y servicios de reserva de respuesta rápida, destinados a reforzar la estabilidad del Sistema Argentino de Interconexión.

En paralelo, el Gobierno avanzó con un esquema de subsidios focalizados que rige desde comienzos de 2026. El Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados define bloques de consumo para electricidad y abarca distintos combustibles; su implementación se apoya en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, que tomará datos del registro previo de acceso a subsidios.