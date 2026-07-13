Caminos y Sabores volvió a mostrar su capacidad de convocatoria y adaptación

Con más de 500 emprendedores productores de todo el país, 40 chefs invitados y 100.000 visitantes, la 20° edición del Gran Mercado Argentino cerró con 15.000 millones de pesos en volumen de negocios y fecha confirmada para el próximo año: la feria se realizará del 8 al 11 julio. Scioli recorrió la feria junto a Martín Schvartzman y Alberto Marina, CEO y director de la Exponenciar S.A. respectivamente, y señaló que “Caminos y Sabores no solo tiene una influencia clave para los productores, los emprendedores y las provincias, sino también para el desarrollo del turismo”.

13 de Julio de 2026 10:10hs

Por Ricardo Seronero

Caminos y Sabores celebró 20 ediciones estrenando nueva casa BA Ferial y potenciando a más de 500 emprendedores y pymes federales: durante cuatro días, del jueves 9 al domingo 12 de julio. El evento que ha sabido posicionarse como el encuentro definitivo donde descubrir alimentos, bebidas, artesanías y destinos turísticos de todo el país en un mismo lugar, se convirtió, un año más, en la mayor vidriera de la identidad.

A modo de balance, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó los resultados obtenidos y el trabajo realizado para garantizar una experiencia positiva tanto para expositores como para visitantes.

"Estamos muy contentos por la cantidad de metros cuadrados que se comercializaron. El flujo de público se mantuvo con respecto a la edición anterior, pero lo más sorprendente fue el trabajo que se hizo desde el punto de vista logístico", afirmó.

El ejecutivo remarcó que anteriormente el traslado al predio en Costa Salguero implicaba un desafío importante. "Llegar a Costa Salguero para un evento de estas características podía ser complicado, pero hubo un gran trabajo del equipo que permitió que todo fluyera muy bien. Se logró organizar el ingreso de alrededor de 2.000 autos sin inconvenientes, algo que habla del nivel de planificación que hubo detrás de esta edición", explicó. También destacó otros aspectos de la organización que contribuyeron a la buena experiencia del público. "Otro punto muy valorado fue el servicio de sanitarios, por citar un ejemplo. Son detalles que hacen a la comodidad de quienes nos visitan y que ayudan a que la experiencia sea positiva", señaló.

En cuanto al desempeño comercial, aseguró que las devoluciones de los expositores fueron muy alentadoras. "Los expositores con los que hablé están muy contentos. Muchos me dijeron que vendieron más que el año pasado", reveló.

A veinte ediciones de su nacimiento, Caminos y Sabores volvió a mostrar su capacidad de convocatoria y adaptación. Para Schvartzman, el éxito de esta edición demuestra que el cambio de sede no solo fue bien recibido, sino que permitió dar un nuevo paso en la evolución de una feria que ya es un clásico del calendario agroalimentario argentino.



De un pequeño mercado a BA Ferial: la evolución de los sabores argentinos

Para quienes están desde el minuto uno de esta feria, autoridades y productores por igual, resulta imposible no recordar aquellas épocas en una comparación con el presente inmejorable del evento. La propuesta que empezó tímidamente en 2005 en una locación sobre Puerto Madero ahora vuelve a mirar al río con una sede nueva y propia: BA Ferial, el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones ubicado en Costa Salguero y gestionado por Exponenciar, locación que refleja el compromiso empresarial con el desarrollo de eventos de alcance nacional e internacional.

Ubicado a orillas del Río de la Plata, BA Ferial cuenta con más de 20.000 m², seis pabellones y cinco salas de auditorio. Con una infraestructura de primer nivel, el predio permitirá realizar congresos corporativos de 200 personas hasta ferias internacionales que ocupen la totalidad del predio.



Una edición especial para los productores: números, ventas y proyecciones de la edición aniversario

En su vigésima edición, El Gran Mercado Argentino concluyó con 100.000 visitantes motivados por descubrir la nueva sede BA Ferial y el país entero a través de los productos de más de 500 emprendedores y presenciar clases de algunos de los más de 40 chefs que cocinaron platos bajo el lema “El Gran Banquete Argentino”. Para expositores, referentes del retail, supermercados, distribuidores y tiendas gourmet, la feria dejó un saldo de más de 15.000 millones de pesos en volumen de operaciones.

El emprendimiento marplatense de Milagros del Cielo alcanzó un 35% más de ventas que la edición 2025: “Ya saben todos que tengo mi corazón en Caminos y Sabores. Esta es una experiencia novedosa con el cambio de predio, y para nosotros es positivo en el sentido de la circulación de visitantes”, expresó Fabiana Ocaranza. Tras cuatro días de ventas, la firma retorna a su ciudad de origen con stock agotado del alfajor de pistacho y negro con nuez.

En sintonía, Felipe Guevara, vendedor de Profecía, emprendimiento familiar sanjuanino enfocado en la producción de dulces de membrillo, batata, mermeladas artesanales y frutas en almíbar confirmó un 30% más de ventas durante el primer día en comparación con el año pasado. “Venimos hace años ya a traer nuestros productos y mostrar el resultado de esta tradición que viene de hace años, de una familia que apostó a esto. La verdad es que estuvo muy linda la feria, pudimos promocionar el membrillo rubio y lograr que cada vez más gente lo conozca”, cerró.

Sebastián San Román, dueño de la firma santafesina de chacinados Alimentos San Román, se mostró muy contento con el balance de su participación: “El año pasado vinimos con un stand y este año duplicamos y vinimos con dos stands… Y nos fue mejor que el año pasado, logramos el doble de ventas”.

Bajo el slogan de "La Ronda más rica del país", las Rondas de Negocios del BNA tuvieron como objetivo principal conectar de manera directa a los pequeños y medianos productores regionales de alimentos, bebidas y artesanías con grandes compradores del mercado general.

Con un espacio estratégico y exclusivo para expositores y compradores en el Auditorio del Pabellón 6 de BA Ferial, durante tres días de intensa actividad -que comenzó el miércoles 8 y culminó el viernes 10 de julio- se realizaron 287 encuentros de negocios entre 25 vendedores y 57 compradores de todo el país.

Cocinas encendidas: cocineros, chefs y representantes del más alto nivel en un Gran Banquete Argentino

Todos los años, la mayor feria gastronómica de Argentina sorprende a sus visitantes con nuevas experiencias pero las cocinas en vivo han logrado posicionarse como un clásico dentro de la agenda de actividades destacadas para acercar al público recetas regionales de la mano de reconocidas figuras en la escena nacional.

A lo largo de estas cuatro jornadas consecutivas, las cocinas en vivo de Caminos y Sabores edición BNA recibieron la presencia de más de 40 chefs. Cocina Caminos, ubicada en el Pabellón 5, y Cocina Sabores PSA, en el Pabellón 6, recibieron a Germán Martitegui; Paula Comparatore; Nicolas Tykocki; Martín Molteni; Madame Papin; Felicitas Pizarro; Santiago Giorgini; Dante Liporace; Cristina Rojas Lazarte; Alejandra Temporini; Javier Calamaro y Rodrigo Aguirre; entre otros cocineros.

Durante esta edición también se llevaron a cabo dos Jornadas de Jóvenes Gastronómicos de la mano del Chef Guillermo Vanucci, Madame Papin y Almendra en tu cocina; y ciclos diarios de degustación, cata y maridaje ¡Al Gran Queso Argentino! junto a la Asociación Argentina de Fromageliers.



Los productos más curiosos y los campeones del gusto argentino

Un año más, la gran vidriera gastronómica invitó a un recorrido federal a través de los sentidos, en nueve caminos temáticos: el Federal, el de los Dulces, de las Picadas, de los Frutos de la Tierra, de las Infusiones, de los Aceites y Aderezos, de las Bebidas, del Turismo y la Tradición y de Tu Cocina.

Productores y marcas aprovecharon la nueva edición de Caminos y Sabores edición BNA como una de las plataformas por excelencia para lanzamientos de nuevos productos: Andresito lo hizo con su yerba orgánica; Dell’Isola con un aceto balsámico cremoso ahumado y también con un Ganache Blend de dulce de leche con aceite de oliva, cacao amargo y sal marina, este último en alianza con Guatán; Limonetti con un limoncello Dubái a base de licor de crema de limón y pistachos de San Juan; La Toscana con un novedoso aceite de oliva con toques de mandarina; y Cagnoli con una reversión de su salame fuet en versión snacks.

Los concursos que tienen lugar cada año en El Gran Mercado Argentino también ayudan a destacar a los productos de más alta calidad en la feria. En el caso del Concurso Copa Alfajor Argentino, este año se distinguieron a Punto & Coma como el Mejor Alfajor con Cobertura Chocolate Blanco, Manjares de Merlo como el Mejor Alfajor de Estilo Marplatense Negro, y Dulce de Leche & Co. como el número uno indiscutido de la nueva categoría Mejor Alfajor de Autor.

Las llaves del éxito de las nuevas Experiencias del Sabor

Presentes en la feria desde distintas partes del país y con trayectorias más que singulares en sus rubros, las llaves del éxito del Concurso Experiencias del Sabor fueron entregadas con una emotiva ceremonia de premiación a I love mate (Posadas, Misiones) en la categoría Mejor Yerba Mate con palo; a Praderas Neuquinas (Centenario, Neuquén) por la Mejor Miel de Abeja; a Fermier (Suipacha, prov. de Buenos Aires) por el Mejor Queso de vaca pasta semidura; a Cagnoli (Tandil, prov. de Buenos Aires) por el Mejor Salame picado grueso; a Dulce de Leche & Co. (Ciudad de Buenos Aires) por el Mejor Dulce de leche familiar; a Familia Saleme (Sarmiento, San Juan) por el Mejor Aceite de oliva virgen extra; y a Eternal (Potrero de los Funes, San Luis) por el Mejor Gin Argentino.

Respaldo institucional y visión de desarrollo

El último día de la feria, Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vice Jefatura de Gabinete del Interior de Argentina, se asumió como un apasionado de Caminos y Sabores “por la influencia que tiene no solo para los productores y las provincias, sino para el desarrollo del turismo”, enfatizando también que “la gastronomía argentina es un pilar fundamental de la atracción turística”.

“Es todo un éxito que en promedio diario visiten la feria 20 mil personas, es un gran incentivo y motivación para los productores que hacen un gran esfuerzo en exponer sus emprendimientos”, amplió. Luego recorrió el evento y reconoció que el nuevo predio le parece “un gran acierto sobre todo sabiendo lo que se viene en este gran polo de eventos, con muy fácil acceso y cercanía desde distintos lugares. Esto es muy bueno porque el mercado de ferias, congresos y convenciones se va consolidando cada vez más a partir de la estabilidad, la seguridad y la infraestructura hotelera y gastronómica”.

Gabriel Sánchez Zinny, Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconoció una gran satisfacción ante la cantidad de provincias y productores presentes, creadores de riqueza trabajando, promocionando y mostrando sus productos: "Desde que asumió Jorge en la ciudad ha dicho que el sector privado es el motor más importante de crecimiento. Desde el gobierno estamos apoyando para que el sector privado tenga espacio para vender, producir, y para que seamos parte de ese hub de producción de riqueza de la Argentina”.

Las provincias argentinas coparon la gran mesa del aniversario

Desde su creación en 2005, la feria se ha consolidado como un espacio de referencia para el desarrollo de las economías regionales: brindando visibilidad y fomentando el comercio directo, el evento impulsa el crecimiento de pequeños y medianos productores y, a lo largo de sus veinte ediciones, mantiene intacta la esencia que la posicionó como un pilar de la gastronomía y el turismo de nuestro país.

Durante los cuatro días, El Gran Mercado Argentino contó con la presencia destacada y emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. Con el foco puesto tanto en la riqueza gastronómica como en la promoción turística, los stands diferenciales distinguieron también a pymes y emprendedores, cuyas historias se ven reflejadas en cada propuesta.

Para las provincias que participaron de esta edición impulsando la presencia y visibilización de productores, algunos ya instalados y otros de estreno en el evento, el saldo es más que positivo.

“Para nosotros, que tratamos de estar todos los años, venir al aniversario de las veinte ediciones fue algo significativo porque veníamos con una modalidad de stand pequeña y este año nos agrandamos con más m2 para poder traer más emprendedores”, reveló Milagros Collinet, coordinadora del sello Hecho en Corrientes del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia de Corrientes. “Nosotros trabajamos con empresas y emprendimientos que tienen el sello Hecho en Corrientes y tratamos de que acá se conozca todo lo que se elabora en la provincia. Es una vidriera muy importante, no solo acá los productores comercializan sino que también se hacen muchos contactos, entonces surge una sinergia entre ellos mismos”, concluyó.

Bettiana Gabilondo, Subsecretaria de Promoción y Comercio Interior de la Provincia de Rio Negro, contó que la provincia “es una de las pocas provincias que ha participado en todas las ediciones de Caminos y Sabores ininterrumpidamente, lo que demuestra un compromiso con nuestros productores con valor agregado. En esta edición la participación ha sido en conjunto con la provincia de Neuquén bajo el concepto Origen Patagonia, una oportunidad concreta de mostrar lo que tienen, de generar vínculos comerciales, de abrir mercados”.

Por su parte, sobre Origen Patagonia, Marcia Lagos, referente de Valor Agregado a la Producción Primaria del Centro PyME ADENEU -Centro de la Pequeña y Mediana Empresa Agencia Desarrollo Económico de Neuquén-, expresó que se trata de una alianza que “surgió el año pasado cuando los ministros de producción de ambas provincias estuvieron recorriendo Caminos y Sabores”. La propuesta busca fusionar elaboradores, sectores turísticos, cocinas en vivo con chefs y productos locales de ambas provincias.

Augusto Costa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, se hizo presente en Caminos y Sabores edición BNA y tras una charla mano a mano con cada stand bonaerense en la que cada productor ostentó sus creaciones y logros expresó: “Todos los productores bonaerenses que están mostrando sus productos están muy contentos de llegar a nuevos consumidores y nuevas posibilidades de venta. Es un momento muy difícil para la producción y el comercio, así que estamos orgullosos de darle posibilidades a sectores que lo necesitan”.

Sobre la presencia de Salta, Luis Enrique García Bes, subsecretario de Comercio, Mipyme y Logística de la provincia, indicó: “Para nosotros es un éxito poder llegar desde el productor al consumidor directamente a través de un frasco, de la papa frita andina o de una botella de vino artesanal, mieles, escabeches, o hasta ajíes en sus distintas versiones”. “Tratamos siempre de contar con un stand diferencial y no algo estándar porque entendemos que uno de nuestros productos insignia es el turismo. Siempre alguien pregunta por el turismo por lo cual lo tenemos como un producto más”, añade sobre su participación en esta una feria en la que productores logran conectar con público final y compradores para distribuciones por igual.

Caminos y Sabores edición BNA tiene el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Río Uruguay Seguros como sponsors; el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como anfitrión; John Deere con una alianza estratégica; el Gobierno de la Provincia de Neuquén y el Gobierno de Río Negro como auspiciantes. En esta oportunidad, acompañan: IPCVA, Metroservicios, Otito y Pozo y ArgenINTA como entidad que acompaña.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok



Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590





