Alejandro Fabbri sobre la candente semifinal con Inglaterra: "El público inglés también es complicado"

"La mayoría de la gente del fútbol hablaba de Francia, España y Argentina como semifinalistas. Inglaterra ganó el puesto que quedaba. La presunción de favoritismo es una exageración absoluta; Argentina tiene dos manchones, Perú en 1978 y la Mano de Dios. Catar terminó con esos mitos. Y los ingleses no pueden hablar de nada al respecto", sentenció el periodista deportivo. Sobre las visiones del periodismo europeo sobre el campeón del mundo, consideró que "Hay una mezcla de sorpresa por el crecimiento de Argentina en el fútbol, de molestia desde hace muchos años, porque los europeos jugaban de una manera y Argentina y Brasil impusieron la gambeta".

13 de Julio de 2026 08:35hs

Escuchar