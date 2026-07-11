Scioli: “Tenemos las mejores expectativas para la temporada de nieve”

El secretario de Turismo y Ambiente participó de la 25.ª Fiesta Nacional del Invierno en Ushuaia y destacó las inversiones que impulsan el desarrollo de los destinos turísticos del país.

11 de Julio de 2026 10:26hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, junto a la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza y el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y del Consejo Federal de Turismo (CFT), Dante Querciali, participaron de la 25.ª edición de la Fiesta Nacional del Invierno en Ushuaia, que marcó el inicio oficial de la temporada invernal con la tradicional bajada de antorchas en el Cerro Castor.

Durante el evento, Scioli expresó: “Estamos en Ushuaia, el centro de esquí más austral del mundo, presentando una nueva temporada de invierno que comienza en todo el país. Esta ciudad cuenta con atractivos únicos y maravillosos que la distinguen entre los principales destinos invernales”.

El secretario afirmó además: “Tenemos las mejores expectativas para la temporada de nieve. Gracias a las inversiones privadas en el Cerro Castor, como también en otros centros de esquí de la Argentina, los amantes de este deporte pueden disfrutar de infraestructura y servicios de primer nivel. Hoy vemos una gran cantidad de turistas participando de la Fiesta Nacional del Invierno y disfrutando de la nieve”.

En ese marco, destacó el informe que elabora la Secretaría sobre inversiones en infraestructura turística y señaló: “Tenemos registradas 167 inversiones proyectadas, de las cuales 47 ya se encuentran en ejecución, por un monto cercano a los 2.000 millones de dólares. Las principales cadenas hoteleras internacionales están invirtiendo en la Argentina”.

Y agregó: “Esto no es fruto de la casualidad. Es el resultado de un contexto de estabilidad económica y previsibilidad que impulsa el Gobierno nacional y que genera confianza para invertir. Ese escenario permite que el enorme potencial turístico de nuestro país pueda desarrollarse plenamente”.

Para finalizar, sostuvo: “Ushuaia no es solo nieve. Es un destino que recibe visitantes durante todo el año gracias a su naturaleza, su gastronomía y su infraestructura turística. Además, el turismo deportivo representa un importante impulso para la economía regional y por eso vamos a trabajar para que la Argentina sea sede del Campeonato Mundial de Esquí”.

Por su parte, Querciali destacó: “El espíritu y la emoción de esta celebración permanecen intactos después de 25 años. Invitamos a todos a vivir el invierno fueguino y a disfrutar de una fiesta que ofrece actividades para toda la familia y culmina con el tradicional encendido del pebetero y la bajada de antorchas”.

La agenda de Scioli comenzó con una visita al nuevo Centro de Montaña Glaciar Martial y continuó en el Cerro Castor, donde participó de las actividades de la Fiesta Nacional del Invierno, que incluyeron exhibiciones de patinaje artístico, degustaciones, espectáculos musicales y el tradicional descenso de antorchas.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok



Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590