Se espera una espectacular 39° Fiesta Nacional de la Colonización del 24 al 26 de julio en San José, Entre Ríos

Bajo el slogan “Raíces de una comunidad productiva”, San José se prepara para vivir todo el mes de julio, con unos días llenos de música, encuentros, cultura y emoción.

10 de Julio de 2026 10:40hs

Por Ricardo Seronero

La fiesta contará con el tradicional y clásico desfile evocativo, la expo de vehículos antiguos, una jornada única donde el deporte, la fiesta y el espíritu de encuentro se unen en el corazón de San José; además del torneo de pesca, torneo de tiro y muchas propuestas más para disfrutar en familia.

Fechas destacadas y artistas

Viernes 24 de julio

Pitingo Izaguirre

No Tiene Goyete

Andrea Morel

Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero

Una fiesta popular que celebra nuestras tradiciones, la historia y el orgullo de ser parte de una comunidad con identidad propia.

Sábado 25 de julio

Almuerzo Popular con Maxi Fernández y Alejandra & Daniel

Escenario Principal:

Turco Ríos con ballet

Facundo Torresan

Hernán Paz y Los Duendes

Luciano Pereyra

Domingo 26 de julio

Rosa Negra

La Quarentona

La Kuppe

Los Lirios.

Entradas

Sanjosesinos: entrada gratuita presentando DNI. Entrada general: $10.000 para el sábado 25 y domingo 26 de julio en el Predio Multieventos (menores de 12 años no abonan). Para sacar las entradas: https://www.1000tickets.com.ar/

La Kuppé a puro ritmo de de cumbia

San José ya se prepara para vivir una noche inolvidable llena de emociones, canciones y encuentros .

"Con la alegría de nuestras tradiciones, el orgullo de nuestra historia y el espíritu festivo que nos identifica, abrimos las puertas de la ciudad para recibir a miles de visitantes que llegarán a compartir una de las celebraciones más importantes de la región" expresan orgullosos desde la organización.

La Kuppé a puro ritmo de cumbia será protagonista del domingo 26 de julio, para bailar, cantar y celebrar juntos nuestras raíces, en una fiesta que pone en valor el trabajo, la cultura y la identidad de una comunidad que crece sin perder de vista su historia.



La Fiesta también es inclusiva

Desde la organización se trabaja para que todas las personas puedan disfrutarla en igualdad de condiciones. Por ejemplo: Estacionamiento exclusivo para Personas con Movilidad Reducida. Zona delimitada para mayor comodidad. Baño adaptado. Cupos limitados.

Para más información, comunicate con el Área de Inclusión y Discapacidad: 3447 640067

¡Felices 169 años, San José!

"Sigamos construyendo juntos el futuro, honrando la historia que nos dio identidad y el legado de quienes hicieron de esta ciudad un verdadero hogar" expresó el intendente Gustavo Bastian.



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Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

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