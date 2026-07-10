Se espera una espectacular 39° Fiesta Nacional de la Colonización del 24 al 26 de julio en San José, Entre Ríos

Por Ricardo Seronero
La fiesta contará con el tradicional y clásico desfile evocativo, la expo de vehículos antiguos, una jornada única donde el deporte, la fiesta y el espíritu de encuentro se unen en el corazón de San José; además del torneo de pesca, torneo de tiro y muchas propuestas más para disfrutar en familia.
Fechas destacadas y artistas
Viernes 24 de julio
Pitingo Izaguirre
No Tiene Goyete
Andrea Morel
Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero
Una fiesta popular que celebra nuestras tradiciones, la historia y el orgullo de ser parte de una comunidad con identidad propia.
Sábado 25 de julio
Almuerzo Popular con Maxi Fernández y Alejandra & Daniel
Escenario Principal:
Turco Ríos con ballet
Facundo Torresan
Hernán Paz y Los Duendes
Luciano Pereyra
Domingo 26 de julio
Rosa Negra
La Quarentona
La Kuppe
Los Lirios.
Entradas
Sanjosesinos: entrada gratuita presentando DNI. Entrada general: $10.000 para el sábado 25 y domingo 26 de julio en el Predio Multieventos (menores de 12 años no abonan). Para sacar las entradas: https://www.1000tickets.com.ar/
La Kuppé a puro ritmo de de cumbia
San José ya se prepara para vivir una noche inolvidable llena de emociones, canciones y encuentros .
"Con la alegría de nuestras tradiciones, el orgullo de nuestra historia y el espíritu festivo que nos identifica, abrimos las puertas de la ciudad para recibir a miles de visitantes que llegarán a compartir una de las celebraciones más importantes de la región" expresan orgullosos desde la organización.
La Kuppé a puro ritmo de cumbia será protagonista del domingo 26 de julio, para bailar, cantar y celebrar juntos nuestras raíces, en una fiesta que pone en valor el trabajo, la cultura y la identidad de una comunidad que crece sin perder de vista su historia.
La Fiesta también es inclusiva
Desde la organización se trabaja para que todas las personas puedan disfrutarla en igualdad de condiciones. Por ejemplo: Estacionamiento exclusivo para Personas con Movilidad Reducida. Zona delimitada para mayor comodidad. Baño adaptado. Cupos limitados.
Para más información, comunicate con el Área de Inclusión y Discapacidad: 3447 640067
¡Felices 169 años, San José!
"Sigamos construyendo juntos el futuro, honrando la historia que nos dio identidad y el legado de quienes hicieron de esta ciudad un verdadero hogar" expresó el intendente Gustavo Bastian.
¿Estás planeando tu visita?
Encontrá tu alojamiento y reservá con anticipación:
https://sanjose.tur.ar/alojamientos/
Más info: https://sanjose.tur.ar/fnc/
Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok
Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590