San José apuesta a los eventos masivos y a un invierno ”Puro Corazón”

En un contexto económico complejo para la actividad turística a nivel nacional, donde los destinos compiten por captar una demanda cada vez más cautelosa al momento de viajar, San José redobla su apuesta con una estrategia basada en uno de sus principales diferenciales: una agenda de eventos escalonada, pensada para sostener el movimiento turístico durante todo el receso invernal.

10 de Julio de 2026 10:50hs

Por Ricardo Seronero

Aprovechando el desdoblamiento de las vacaciones de invierno en las provincias vecinas, la República Oriental del Uruguay y, especialmente, la provincia de Buenos Aires —principal mercado emisor del destino—, la ciudad diseñó una programación que combina deporte, cultura, tradición y entretenimiento, con propuestas distribuidas a lo largo de varias semanas.

La agenda comenzó el 28 de junio con el tradicional Torneo de Pesca, continuó con la Maratón durante el inicio del fin de semana largo por el 9 de Julio y alcanzará su punto culminante con la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización, que se desarrollará en pleno receso invernal bonaerense, del 24 al 26 de julio, convocando a miles de visitantes para disfrutar de espectáculos, gastronomía, historia y actividades para toda la familia.

Descuentos y promociones exclusivas

Como parte de esta estrategia, San José busca potenciar la articulación entre los distintos atractivos del destino. Por ello, los participantes de los eventos deportivos organizados en el marco de la Fiesta Nacional de la Colonización accederán a beneficios especiales en Termas San José. Asimismo, quienes contraten paquetes que combinen el ingreso al complejo termal con entradas a algunos de los espectáculos de la fiesta podrán acceder a promociones y descuentos exclusivos.

El complejo de Termas San José, administrado por el gobierno municipal, es el principal motor de la temporada con sus piscinas de agua termal y parque acuático climatizado abierto todo el año, ofreciendo descuentos a quienes se alojan en la ciudad, a quienes las combinan con otros atractivos y quienes repiten su visita al día siguiente, abonando solo la mitad de las tarifas de mostrador.

Que prevalezca lo humano

Sin embargo, detrás de la programación de eventos y promociones existe una visión más profunda sobre el turismo y su rol en el desarrollo local. En tiempos donde muchos destinos enfrentan períodos de menor actividad, en San José sostienen una premisa simple: cuando el contexto se vuelve desafiante, hay que moverse.

Bajo esa lógica se lanzó la campaña de invierno “San José, Puro Corazón”, una propuesta comunicacional que pone el foco en una característica que los visitantes destacan de manera recurrente: la sensación de cercanía. Una cercanía que no es solamente geográfica, sino también humana.

En San José, gran parte de quienes integran la cadena turística son vecinos y vecinas que reciben visitantes todos los días, abren las puertas de sus emprendimientos, comparten historias, tradiciones y costumbres, y transforman la experiencia turística en un vínculo auténtico con la identidad local. Son personas de carne y hueso que hacen del trato humano un valor diferencial.

Mientras el mundo avanza hacia procesos cada vez más automatizados y mediados por la tecnología, quienes impulsan las políticas de desarrollo turístico de la ciudad entienden que la cercanía humana adquiere un valor agregado cada vez más importante. La posibilidad de sentirse recibido, reconocido y parte de una comunidad sigue siendo una experiencia difícil de reemplazar.

Por eso, este invierno, San José invita a vivir mucho más que una escapada. Invita a disfrutar de sus eventos, de sus termas, de su gastronomía y de sus paisajes, pero también a reencontrarse con aquello que hace únicos a los destinos: las personas.

San José es Puro Corazón

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