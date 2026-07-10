Para impulsar el turismo para esta desafiante temporada de invierno, CAT presentó InvernAR

"Con InvernAR queremos invitar a elegir nuestros destinos, recorrer cada región y seguir impulsando una actividad que genera empleo, desarrollo y oportunidades para miles de familias en todo el país", afirmó Laura Teruel, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

10 de Julio de 2026 10:30hs

Por Ricardo Seronero

La Cámara Argentina de Turismo (CAT) presentó InvernAR, una campaña digital destinada a promover el turismo de invierno en todo el país, invitando a argentinos y visitantes a descubrir la amplia diversidad de experiencias que ofrece cada destino durante esta temporada.



La campaña busca inspirar a los viajeros a vivir el invierno desde una mirada federal, resaltando la identidad y los atractivos de nuestro país, al tiempo que acompaña el esfuerzo conjunto del sector público y privado para potenciar la actividad turística. Haciendo, además, fuerte hincapié en los beneficios de la plataforma Elegí Argentina – un programa de promoción conjunta entre provincias, municipios, empresas y entidades privadas del sector turístico reunidas en el sitio www.argentina.gob.ar/elegi-argentina



"La temporada de invierno representa una gran oportunidad para seguir fortaleciendo el turismo interno y mostrar la enorme diversidad de experiencias que ofrece Argentina. Con InvernAR queremos invitar a elegir nuestros destinos, recorrer cada región y seguir impulsando una actividad que genera empleo, desarrollo y oportunidades para miles de familias en todo el país", afirmó Laura Teruel, presidente de la CAT.

Con esta iniciativa, la Cámara Argentina de Turismo reafirma su compromiso con la promoción de los destinos nacionales y con el fortalecimiento de una industria estratégica para el desarrollo económico y social de la Argentina.



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