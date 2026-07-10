Nuevo vuelo directo de GOL Linhas Aéreas entre São Paulo y Ushuaia

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, en el aeropuerto internacional de Ushuaia, en el marco de una recorrida por los principales destinos turísticos de Tierra del Fuego durante la temporada invernal; celebró la llegada de este nuevo vuelo directo. “Estamos muy contentos de concretar la llegada de GOL. Hace un año y medio que venimos trabajando para que este vuelo sea una realidad. Tierra del Fuego tiene un enorme potencial para seguir creciendo y esperamos consolidar esta conectividad e incorporar nuevas operaciones durante otras épocas del año” sostuvo en el encuentro el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y del Consejo Federal de Turismo (CFT), Dante Querciali.

10 de Julio de 2026 11:00hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, junto con la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Susana Urquiza; el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y del Consejo Federal de Turismo (CFT), Dante Querciali; el asesor de la presidencia de GOL Linhas Aéreas, Alberto Fajerman; y el gerente de Desarrollo Internacional de la compañía, Luciano Arizaga, recibieron el vuelo inaugural de GOL Linhas Aéreas que, por primera vez, conecta de manera directa las ciudades de São Paulo y Ushuaia.



Durante el acto, Scioli destacó: “Es un momento muy especial. La decisión empresarial de una compañía de vanguardia como GOL, con la enorme influencia que tiene en Brasil, de expandir sus operaciones hacia Ushuaia y otros destinos de la Argentina, representa una gran oportunidad para nuestro país. Cada turista que llega genera trabajo y divisas y, gracias a la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno nacional, veremos el impacto positivo que esta conectividad tendrá. Vamos camino a batir el récord histórico de llegada de turistas extranjeros”.

Además, señaló: “La Argentina tiene todas las condiciones para recibir a miles de turistas brasileños. Hoy tuve la oportunidad de conversar con muchos de ellos, que expresaron su satisfacción con el destino por la hospitalidad, la gastronomía y los escenarios naturales. Ese reconocimiento es el resultado de un gran esfuerzo que seguiremos realizando para posicionar al país como un destino de calidad, seguro y con experiencias únicas”.

Por último, afirmó que “esta nueva operación representa un hito para la conectividad internacional de Ushuaia, ya que ofrece por primera vez un vuelo directo desde el principal hub de GOL en São Paulo, facilitando el acceso desde diferentes ciudades brasileñas mediante conexiones domésticas. Además, posiciona a Ushuaia como un destino de invierno para el mercado brasileño”.

Por su parte, Urquiza agradeció al secretario de Turismo y Ambiente “por el apoyo permanente a Tierra del Fuego y por el trabajo conjunto con las cámaras de turismo y el sector privado para seguir fortaleciendo el desarrollo de la actividad”.

A su turno, Querciali expresó: “Estamos muy contentos de concretar la llegada de GOL. Hace un año y medio que venimos trabajando para que este vuelo sea una realidad. Tierra del Fuego tiene un enorme potencial para seguir creciendo y esperamos consolidar esta conectividad e incorporar nuevas operaciones durante otras épocas del año”.

En tanto, Fajerman manifestó: “Estamos muy conformes con el inicio de esta operación que conectará ambas ciudades. Ushuaia es un destino único, reconocido por sus paisajes, su cultura y su gastronomía.

Estamos convencidos de que también podremos contar con vuelos durante la temporada de verano”.

La ruta São Paulo (GRU)–Ushuaia (USH) operará entre el 2 de julio y el 29 de agosto de 2026, con tres frecuencias semanales (martes, jueves y sábados), mediante aeronaves Boeing 737 con capacidad para 176 pasajeros.

La agenda del secretario en Tierra del Fuego continuó con reuniones junto a representantes de las cámaras de turismo y empresarios del sector de cruceros para analizar el desarrollo de la actividad y las perspectivas de crecimiento del destino.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590





