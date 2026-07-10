Mario Alberto Kempes: "No creo que Suiza le salga a jugar a Argentina de tú a tú"

"Suiza se va a cuidar, no le va a salir a jugar de frente. Buscará jugar de contragolpe, intentar llegar a los 120 minutos si se puede y jugarse todo a los penales. No es fácil, pero es otro partido. Esperemos que no haya fallos, y que los aciertos vengan en el primer tiempo y no en el minuto 78", planteó la figura de Argentina en el Mundial 78. Para el 'Matador', "las selecciones con figuras han mantenido el nivel, pero las selecciones nuevas tienen a todos sus jugadores en Europa. Por eso vimos varias sorpresas y lindos partidos. Por más que tenga 39 años, Messi llega muy fresco al Mundial, está acertando, y eso es muy bueno para Argentina", destacó.

10 de Julio de 2026 08:50hs

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