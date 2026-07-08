Roze será el show central en el 121° Aniversario de San Antonio Oeste

San Antonio Oeste se prepara para celebrar un nuevo aniversario con un espectáculo de nivel nacional.

8 de Julio de 2026 12:34hs

Por Ricardo Seronero



El reconocido dúo musical Roze se presentará en vivo como el show principal de los festejos oficiales. La Municipalidad de San Antonio Oeste confirma la participación de ROZÉ en el marco de las actividades programadas por el aniversario de la ciudad.

El dúo, que lidera los rankings nacionales con su fusión de cumbia y género urbano, traerá todos sus éxitos para hacer bailar a vecinos, vecinas y turistas.El evento central se llevará a cabo con entrada libre y gratuita para que toda la comunidad pueda disfrutar de una jornada festiva única.



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