La locura por el triunfo de la Selección ante Egipto no se limita a los argentinos: la historia de un periodista paraguayo

El periodista Mario Ferreiro hizo una sentida dedicatoria en redes sociales que va más allá de lo futbolístico: "Por mis viejos exiliados en la Argentina, por los niños atendidos en el Garraghan, por el millón de paraguayos laburando en el Gran Buenos Aires, por Flores y Federico Abente, por Esther Ballestrino de Careaga. ¡Grande @Argentina carajo!", posteó en Twitter. Sobre las declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, tachadas de racistas por Mbappe, relató que "acá hay un debate nacional por ese tema", y exhortó a hablar "de las discriminaciones que tenemos acá, en una sociedad muy desigual donde se discrimina mucho al pobre y al campesino".

8 de Julio de 2026 09:25hs

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